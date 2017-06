Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bajok vannak az EBESZ-nél?

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezeten (EBESZ) belüli "megosztottság jele, hogy utód nélkül hagyom el a posztot" - mondta Lamberto Zannier, a szervezet leköszönő főtitkára az APA osztrák hírügynökségnek adott, pénteken megjelent interjújában, amelyben Ausztria EBESZ-elnökségét is értékelte.

Lamberto Zannier hat éven keresztül volt a szervezet főtitkára, hivatali ideje július elsejével jár le. A bécsi központú főtitkárság az EBESZ-missziókat bonyolítja, és szervezi az 57 tagállamból álló szervezet üléseit.

Az olasz diplomata szerint "biztos, hogy főtitkár nélkül is működni tud" a szervezet, azonban mindez a megosztottságot és a vezetés meggyengülését jelzi - írta az MTI.

"Az utódnak szerénynek, türelmesnek és kitartónak kell lennie" - vélte Zannier, akinek értékelése szerint az utóbbi időben nagyobb lett a figyelem a szervezet intézkedései és közlései iránt.

Az EBESZ ez évi soros osztrák elnökségéről Zannier azt mondta, hogy Ausztria jó munkát végez, de "nagyon sok pechük volt". Rávilágított: az EBESZ-főtitkár megválasztása eredetileg az osztrák elnökség egyetlen személyügyi feladata lett volna, azonban Ausztria további három megüresedő helyről is "megörökölte" a döntést: a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának (ODIHR) igazgatói, a kisebbségi főbiztos, valamint a médiaszabadság ügyében megbízott képviselő posztjáról is határozni kell. "Az amúgy is megosztott környezetben még nehezebb a döntés" - tette hozzá Zannier.

Az előző éves, német EBESZ-elnökség számos megoldatlan problémát hagyott meg Ausztriának, mint például a költségvetésről szóló döntést, amelyről júniusban mindazonáltal már határoztak - olvasható ezzel kapcsolatban az APA összefoglalójában.

Zannier úgy látja, hogy korai még az ukrajnai konfliktus kimeneteléről beszélni. Arra is kitért, hogy aggódik a Baltikum helyzete miatt, ahol a NATO és Oroszország vitájára lehet számítani. Utalt arra, hogy Moszkva küzd a NATO terjeszkedése ellen a volt szovjet térségben. "Amíg nem kezeljük ezt a kérdést, nem lehet megteremteni az ukrán konfliktus megoldásának középtávú feltételeit, és válság alakulhat ki más térségekben is" - mondta.

Zavarónak nevezte, hogy idén az ukrajnai konfliktusban csaknem kétszer annyi alkalommal szegték meg a tűzszünetet, mint egy évvel korábban, és a nehézfegyverek bevetése miatt több civil áldozat is volt.

A leköszönő főtitkár az osztrák elnökséget nagyon jónak ítélte, Sebastian Kurz osztrák külügyminisztert pedig dinamikus politikusnak értékelte, aki "friss üzenetet" hozott az EBESZ-be.

A Bécshez közeli Mauerbachban július 11-én megrendezendő informális miniszteri találkozó szerinte egy további lépés, hogy az EBESZ fórumot biztosítson a kelet- és a nyugat-európai országok közti párbeszédre.

