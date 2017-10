Beindult Putyin újabb nagy terve

Kattintson a cikk megnyitásához

Sokszor megírtuk, ezért nem kezdeném el újra, de a koreaiak feljöttek, mint a háromnapos vízi hulla. A Kia és testvérmárkája, a Hyundai is hozza azt minőségben, amit elvárunk a Volkswagentől, csak ezeknél az autóknál valahogy nem hallani a garanciaidő lejárta utáni széthullásról, vagy egyéb problémákról. Megtanulták a leckét, fel is mondták becsülettel, egyre több vásárló bizalma van náluk. Megbízható, tartós kocsikat csinálnak, és most úgy érzik, eljött a nagyobb vállalások ideje. Most az érzelmekre kell hatni.