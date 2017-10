Bekeményített az EU - sorsdöntő napok jöhetnek

Nem sokat molyozott az Európai Bizottság mielőtt visszavágott volna a brit kormányfő megjegyzésére, miszerint a brexittárgyalásokon az EU térfelén pattog a labda. Eközben tovább ütik egymást a brit kormánypárt frakciói, aminek az lehet a vége, hogy britek felállnak a tárgyalóasztaltól.

Komócsin Sándor, 2017. október 9. hétfő, 16:34

Még el sem mondta parlamenti beszédét Theresa May brit kormányfő Londonban, amelyben ki akarta jelenteni, hogy a brexittárgyalások ügyében az EU-n a sor, hogy előálljon valamilyen ajánlattal, máris megérkezett a választ - derül ki a Bloomberg cikkéből. A May beszédéről előzetesen nyilvánosságra hozott összefoglaló elárulta, mire készül a londoni kormány feje, amire "válaszul" az Európai Bizottság szóvivője, Margaritis Schinas kijelentette, hogy főnökei szerint a briteken a sor, hogy gurítsanak valamit.

Ötödik menet

A felek delegációi hétfőn kezdték meg a válási tárgyalások ötödik fordulóját, amelyet egészen szerdáig folytatnak és a két csapatvezető, David Davis brit brexitügyi miniszter, illetve Michel Barnier, az EU főtárgyalója csütörtökön mondják el, mire jutottak.

Ami az EU-t illeti, a szóvivő keménykedése is jelzi, hogy aligha várható előrelépés a jövő hét végi EU-csúcs előtt a britek számára rendkívül fontos kereskedelmi tárgyalások ügyében. Egyes tagországok még azt is blokkolják, hogy egyeztetés kezdődjön a 2019. márciusi kilépést esetleg követő átmeneti periódusról, amelyet May javasolt a múlt hónapban Firenzében elmondott beszédében.

Az EU egyelőre tartja magát ahhoz, hogy csak azt követően lehet szó a független Nagy-Britannia és az EU új kereskedelmi kapcsolatairól, ha előrelépnek a felek a szigetországban élő uniós polgárok jogai, a korábbi brit vállalások fejében fizetendő lelépési pénz és az ír-észak-ír határ ügyében. Ugyanakkor ezt az egységet jövőre már nehéz lesz fenntartani, mert a britek hagyományos gazdasági partnerei (Dánia, Hollandia) minél előbb tárgyalnának a hogyan továbbról.

Belháború

Jó kérdés persze az is, hogy kivel. Nem csillapodik ugyanis a belháború a brit kormánypárt, a toryk háza táján. A hét végén a brexitpártiak lendültek támadásba Philip Hammond pénzügyminiszter lemondását követelve. Ő a hosszabb átmenet híve, amely időt adna a szigetország cégeinek, hogy alkalmazkodjanak a kilépés utáni új helyzethez. Egyikük azzal vádolta Hammondot, hogy óvatosságával legitimálja azokat az uniós fenyegetéseket, amelyek szerint a függetlenné válás gazdasági összeomlással járhat.

A miniszterelnök helyzete a hét végén stabilizálódott, miután a pénteken nyíltan a színre lépett az ellene szervezkedő parlamenti képviselők vezére. Ugyanakkor a Sunday Times arról cikkezett, hogy saját kormányának három minisztere is arról pusmogott a háttérben, hogy miként ejthetnék a főnöküket. Állítólag a jövő év elejét találták erre megfelelőnek, amikorra a brexittárgyalások jelenlegi szakasza lezárul.

Elővágás

Egy másik fronton is zajlik közben a csata. A cégek a puha brexitért lobbiznak: May hétfőn közülük két ikon, a Vodafone és a Nestlé vezetőivel találkozott. A Royal Bank of Scotland elnöke, Howard Davies a hét végén csatlakozott azokhoz, akik a veszélyekre figyelmeztetnek. Úgy véli, hogy a brexitjátszma arról szól, mennyire lehet minimalizálni a károkat.

London például biztosan munkahelyeket fog veszíteni a pénzügyi szektorban, a kérdés az, hogy Nagy-Britannia része tud-e maradni annyira az egységes európai piacnak, hogy "csupán" ezres nagyságrendű veszteség érje, ne pedig több tízezer munkahely illan el.

Egyes elemzők összességében egyre valószínűbbnek látják, hogy a londoni kormány felállhat a tárgyalóasztaltól. A miniszterelnök ezzel próbálhatja bizonyítani a kaotikus kormánypárt előtt, hogy még mindig a kezében tartja az irányítást. A JPMorgan elemzői például úgy vélik, hogy bár nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ám az egyeztetés olyan rosszul halad, hogy nagyon is benne van a pakliban egy látványos kivonulás.

