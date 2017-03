Bemutattak Trumpnak és a brexitnek a hollandok

Az első exit pollok szerint Mark Rutte Liberálisok pártja nyerte a hollandiai parlamenti választásokat megelőzve Geert Wilders radikális jobboldali Szabadságpártját, azaz megállt az elitellenes politikai erők előretörése Európában.

Helyi és magyar idő szerint is 9 órakor zárták az urnák többségét a szerdai hollandiai parlamenti választásokon. Egyes helyeken fél 10 után is sorban álltak az emberek. Az első exit pollok szerint a kormányzó Liberálisok pártja 31, a radikális jobboldali Szabadságpárt 19 képviselői helyre számíthat a következő (150 tagú) törvényhozásban. Az utóbbi második helye is kétséges, ugyanis az exit pollok szerint a Kereszténydemokrata Párt és a Demokraták D66 párt is 19-19 mandátumot szerezhet.

A szavazásra jogosultak több mint 80 százaléka járult az urnákhoz szemben a legutóbbi, 2012-es 65 százalékkal. Az eddigi csúcs 2006-ban volt 75 százalékkal. A korábbi szavazások tapasztalatai szerint az exit pollok meglehetősen megbízhatóak az észak-európai országban.

A törvényhozásba tucatnyi párt juthat be, így négy-ötpárti kormánykoalíciót kell alakítani, ami több mint két hónapig is eltarthat. A közös európai valuta az 1,0733 dollár/eurós szintre erősödött a mérsékelt politikai erők sikerének hírére. Ezen a szinten utoljára február elején járt az árfolyam.

Ez volt az első menet

A tét az volt, hogy megáll-e a nyugati világban az elitellenes, populista politika előretörése, amely részben a brexit népszavazási győzelmében, részben Donald Trump amerikai elnökké választásában öltött tesztet tavaly. Mindkét eredmény váratlan volt.

A Geert Wilders vezette bevándorlás- és EU-ellenes párt győzelme veresége - amely a közvélemény-kutatások alapján várható volt - adott egy választ erre a kérdésre.

A politikai mainstream és populista erők bokszmeccsében az április-májusi franciaországi elnökválasztás lesz a következő menet. A harmadik összecsapás pedig a szeptemberi németországi parlamenti választásokon következik.