Betegek tízezreinek adhat reményt a világ legkisebb robotja

Év végén már munkába is állhat a világ legkisebb sebészrobotja. A Versius nevű robot méretében, és az ízületek adta mozgási lehetőségekben is az emberi kézhez hasonlít - írta az Index a The Guardian híre alapján.

A brit mérnökök által megalkotott eszköz tízezrek életét könnyítheti meg a mindennapos műtétek felgyorsításával és a lábadozási idő lecsökkentésével. A megépítésénél csak elterjedt, és aránylag olcsó technológiákat és alkatrészeket használtak, az orvosi robotok ugyanis általában rettentő drágák, átlagáruk 660 millió forint körüli - írja a portál.

A Versiust főként laparoszkópiás beavatkozásokhoz fogják használni.

Képünk illusztráció.