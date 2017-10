Bevásárlást tervez a régióban az amerikai gigacég

A GE eladja magyar fényforrás üzemeit - ötezer embert érint

A GE eladja teljes fényforrás üzletágát - jelentette be a cég júniusban. Az MTI információja szerint a GE a fényforrás üzletágban mintegy 5 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. A GE 2016 januárjában jelentette be, hogy a vállalatcsoport szerkezetátalakítási terve több európai országot is érint, és a 35 ezer munkavállaló közül 6500-at elbocsátanak.Digitális iparvállalattá alakul át a GE, és ennek részeként eladja az izzó üzletágat - mondta Joerg Bauer , a GE Magyarország elnöke.