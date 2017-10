Bevásárlást tervez a régióban az amerikai gigacég

A General Electric (GE) 2020-ig meg kívánja duplázni a közép- és kelet-európai kkv-któl, köztük a magyar vállalkozásoktól vásárolt termékek és szolgáltatások volumenét - közölte a GE csütörtökön.

Szepesi Anita, 2017. október 6. péntek, 16:09

A közlemény szerint Melissa Twiningdavis, a GE Europe Ellátási Lánc alelnöke erről csütörtökön egy regionális ellátási lánc konferencián beszélt Lengyelországban.

A GE a közlemény szerint több mint 30 000 beszállítótól vásárol árukat és szolgáltatásokat világszerte, a tranzakciók értéke eléri a 70 milliárd dollárt, ami megközelíti Magyarország 124,3 milliárd dolláros GDP-jének 50 százalékát - írta az MTI.

A vállalat beszerzéseinek értéke Európában éves szinten 9 milliárd dollár, amelyből a közép- és kelet-európai régió 1,7 milliárd dollárral részesedik. A GE-nek mintegy 6500 beszállítója van a régióban, beszerzéseinek értéke az évtized végére elérheti a 3,4 milliárd dollárt. A GE-nek 1500 minősített magyar partnere van.

Melissa Twiningdavis a közlemény szerint kifejtette: a GE eredményességének kulcsa az ellátási lánc támogatása és növelése. A cég régióbeli kkv partnereit elsősorban a digitalizált gyártástechnológiával kapcsolatos know-how megosztásával, valamint a vállalkozói attitűd erősítésével és az exportképesség fejlesztésével kívánja megerősíteni.

A cég több mint 27 éve van jelen Magyarországon, nemcsak a legnagyobb amerikai befektető, de egyben az egyik legnagyobb magyar vállalat is. Számos iparágban, köztük az energetikában, az egészségügyben, a légiközlekedésben, az olaj- és gáziparban, a világítástechnikában és a digitális szektorban is aktív. Globális üzletágai közül 9 működik Magyarországon.

A vállalat 2012 óta a magyar kormány stratégiai partnere. A GE Magyarország júniusban írt alá szándéknyilatkozatot a magyar kormánnyal a kkv-k fejlesztésére.

Magyarországi gyáregységeiben több mint 10 000 embert foglalkoztat a vállalat, Magyarországról kiinduló exportjának értéke több mint 3 milliárd dollár, amelyhez 900 millió dollár értékben vásárol árukat és szolgáltatásokat, elsősorban a helyi kkv-któl.

A GE eladja magyar fényforrás üzemeit - ötezer embert érint

A GE eladja teljes fényforrás üzletágát - jelentette be a cég júniusban. Az MTI információja szerint a GE a fényforrás üzletágban mintegy 5 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. A GE 2016 januárjában jelentette be, hogy a vállalatcsoport szerkezetátalakítási terve több európai országot is érint, és a 35 ezer munkavállaló közül 6500-at elbocsátanak.Digitális iparvállalattá alakul át a GE, és ennek részeként eladja az izzó üzletágat - mondta Joerg Bauer, a GE Magyarország elnöke.