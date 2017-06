Bevezethetik az eurót a románok

Románia "feltételhez kötné" belépését az eurózónába - derült ki egy jegybanki vezető szavaiból. Nem elég, hogy a csatlakozni szándékozó ország teljesítse az euró bevezetésének feltételeit, az övezetnek is jobban kéne működnie.

Barabás Júlia, 2017. június 17. szombat, 17:46

Románia 2025-ben vezetheti be az eurót - idézte a Maszol Daniel Daianut, a román nemzeti bank igazgatótanácsi tagját. Az ismert közgazdász egy bukaresti konferencián beszélt erről. Szerinte az ország a következő nyolc évben megteheti az euróövezethez való csatlakozáshoz szükséges lépéseket, de a csatlakozásnak feltétele az is, hogy az euróövezet működése is javuljon.

Daianu szerint ha a román gazdaság tartani tudja a jelenlegi évi ötszázalékos növekedési ütemét, akkor GDP-je 2024-re az eurózóna átlagának 75 százalékos szintjére jut. A jegybanki vezető ugyanakkor hangsúlyozta, az ország messze nincs még felkészülve az euró bevezetésére.

Sorin Grindeanu miniszterelnök korábban azt nyilatkozta: Románia csak akkor csatlakozhat az eurózónához, amikor a lakosság jövedelme megközelíti unió fejlettebb részének bérszintjét. Arról már nem beszélt, hogy ez a bérkiegyenlítődés szerinte mikor következik majd be.