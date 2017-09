Bezzeg az Orbán-kormány - így példálóznak az USA-ban

Bejárta az Egyesült Államok médiáját Cal Thomas publicista cikke, amelyben a magyarországi adócsökkentést és migrációs politikát ajánlja az amerikai törvényhozók figyelmébe. Szerinte mindkettő példa értékű.

Komócsin Sándor, 2017. szeptember 17. vasárnap, 16:07

Ahogy az amerikai kongresszus képviselői és szenátorai visszatérnek meg nem érdemelt vakációjukról (ez nem elszólás, hanem a cikkíró véleménye - a szerk.), két kihívással kerülnek azon nyomban szembe - kezdi cikkét Cal Thomas amerikai publicista.

A magyar példával foglalkozó írása az USA számos lapjában megjelent a The Washington Timestól a The Daily Progressen át a Kenai Peninsula Online-ig. Legutóbbi könyvében a józan észre alapozott megoldásokat ajánlott Amerika megerősítésére. (What Works: Common Sense Solutions for a Stronger America, Zondervan, 2014.)

Trump megmondta

Donald Drump elnök önpusztítónak minősítette az USA túlságosan bonyolult adószabályozását, amin adócsökkentéssel akar változtatni, és úgy döntött, véget vet elődje, Barack Obama programjának, amely lehetővé tette a gyerekként illegálisan az USA-ba érkezett emberek munkavállalását. A kongresszusnak hat hónapja van arra, hogy helyettesítse az utóbbi jogszabályt. (Az utóbbin már finomított az elnök - a szerk.)

Thomas szerint az adózás és a migráció ügyében az amerikai törvényhozásnak van némi tanulni valója Magyarországtól. Orbán Viktor miniszterelnök kormánya január 1-jétől 19 százalékról 9 százalékra csökkentette a társasági nyereségadót. Ezzel a 28 tagú Európai Unió legalacsonyabb szintjére vitte le ezt az adófajtát.

Összehasonlításképpen: az USA legfelső marginális adókulcsa 39,92 százalék, amivel a harmadik helyen áll a világon Puerto Rico és az Egyesült Arab Emírségek mögött.

Óriási sikertörténet

Thomas megkérdezte Kovács Zoltán kormányszóvivőt arról, milyen hatást ért el az Orbán-kormányok 2010 utáni adópolitikája. A válaszból egy sikertörténet rajzolódik ki az cikket közlő számos amerikai sajtóorgánum olvasóinak szeme előtt. A 15 százalékos egységes jövedelemadó és az alacsonyabb vállalati adó - meglepetésre - nem csökkentette, hanem növelte a kormány bevételeit, mert erősödött a foglalkoztatás, ami bővítette az adózók körét.

Az elmúlt hét évben 700 ezer új munkahely keletkezett - mondta Kovács, nem hangsúlyozva, hogy ennek jelentős része a kivándorolt magyar vendégmunkásoknak köszönhető -, amelyből csak 150 ezer állami állás. Az utóbbiak többsége olyan munkalehetőség, amelyet korábban szociális segélyen élők töltenek be. A munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra csökkent a 2010-es 11,4 százalékról, a GDP növekedési üteme 3,5-4 százalék közé emelkedett (bár ez sajnos enyhén szólva nem az elmúlt hét és fél év átlaga - a szerk.).

Miközben az USA eladósodása nő, Magyarországé csökken, igaz, a 27 százalékos magyar áfa elfogadhatatlan lenne az Egyesült Államokban. Kovács szerint ez a kulcs átmeneti. Thomas nem firtatta az ismertetett mutatók mögött megbúvó részleteket, egyedül az áfával kapcsolatban akadt fenn azon, hogyan lehet egy adó átmeneti?

A legkeményebb politika

Kovács nyilatkozatát tovább idézve tudatja olvasóival, hogy 2015 óta Magyarország folytatja a legkeményebb migrációs politikát az EU-ban. Négyszázezer ember ment át az országon - mondta Kovács, mire Thomas megkérdezte: Hányan maradtak? Egy sem - jött a válasz. A magyarázat: Németországba és a skandináv országokba igyekeztek, amelyek olyan jóléti programokat kínálnak nekik, amelyeket Magyarország tudatosan nem.

Azok a vádak, amelyeket az Orbán-kormány fejéhez vágnak ismerősek Amerikában is. Egyesek rasszistának bélyegzik a budapesti vezetést pedig csak fenn akarja tartani a magyar kultúrát és életmódot. Kovács ezt követően még elismételte kormánya álláspontját arról, hogy a muszlim bevándorlás aláássa az európai országok identitásának alapjait. Egyébként sem beszélhetünk migrációról, inkább invázióról van szó Európában - tette hozzá.

Cal Thomas úgy véli, hogy Magyarország kiváló példát ad arra, hogyan kell adóreformot végrehajtani, illetve milyen migrációs politikát kell folytatni. Az Egyesült Államok tanulhat ebből.

