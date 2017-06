Bombameglepetés az autósoknak, de böjtje lehet

Egy energiatudós azt állítja, hogy kisvártatva 30 dollárra eshet az olaj hordónkénti ára és ott is maradhat egy ideig. Ez jó hír az olcsóbb benzinre áhítozó autósoknak, nem annyira jó viszont a világnak, mert globális recesszióhoz vezethet.

Az olaj világpiaci ára visszaeshet hordónként 30 dollárra - állítja Fereidun Fesharaki, az FGE energiaipari tanácsadó cég alapító-elnöke. A londoni Brent az 50 dollár/hordós szint alatt, az amerikai WTI 45 dollár/hordó körül tanyázott az elmúlt napokban. A szakértő szerint az OPEC-nek tovább kellene csökkentenie a fekete arany kitermelését.

Az a baj, hogy túl sok olaj van a piacon. Túl sokat termelnek ki az USA-ban, túl sok jön Líbiából és Nigériából - fejtegette Fesharaki, aki az 1980-as évek óta foglalkozik az ázsiai és csendes-óceáni térség, illetve a közel-kelet energiapiacaival.

Hiába jelentős az olajkereslet is, a túlkínálat miatt igen komoly az esélye annak, hogy az árak jövőre visszaesnek a 30-35 dolláros sávba, és ott maradnak egy ideig - tette hozzá.

Vörös vonal

A szakember szerint Szaúd-Arábiánál a vörös vonal, amelyet nem lép át, napi kilencmillió hordó kitermelésénél húzódik. Ugyanakkor ha nem viszik le a termelésüket ez alá a szint alá, akkor biztosra vehető, hogy túl magas lesz a kínálat a világ olajpiacain, amil lehúzza az árakat.

Most azonnal további napi 700 ezer hordóval csökkenteni kellene a kínálatot ahhoz, hogy elkerüljék az áresést - fogalmazta meg sokaknak bizonyára nem tetsző véleményét. És ha az olajtermelők ezt meg is tennék, akkor is tovább kellene csökkenteniük a kitermelésüket a jövő évben. Végül is az a kérdés, hogy mire lesznek hajlandóak a szaúdiak.

Nagyobb lehet a baj

Az OPEC és több a kartellen kívüli ország, köztük Oroszország a múlt hónapban egyezett meg arról, hogy tovább folytatva az év elején kezdett korlátozásukat 2018. március végéig napi 1,8 millió hordóval kevesebb fekete aranyat termelnek ki, mint a múlt év végén. Ezzel akarják eltüntetni a piacról a túlkínálatot, ám az egyezmény kivételt tesz néhány országgal, így Irakkal, Iránnal és Líbiával, és nem vesznek részt az akcióban az amerikai olajpala-termelők.

Ezt kevesli Fasharaki, aki szerint a kis árcsökkenés jó a fogyasztóknak, a nagy és tartós áresés viszont nem. Az előbbinek mindenki örül, például az autósoknak tetszik az olcsóbb benzin, az utóbbi azonban olyan, mint egy cunami. A fekete arany árának lejtmenetét követni fogja a tőzsdék hanyatlása és a történet végén globális gazdasági visszaesés alakulhat ki.

A szakértő más elemzők figyelmeztetésére utal. Ezek szerint az olaj árának mélyrepülése súlyos hatással van az olajbevételeikből élő országok gazdaságára. Elapasztja a bevételeiket, amelyekre kiadásaikat építették, s mivel így nagy kereslet esik ki a világgazdaságból, beüt a recesszió.

Katar nem gond

Fesharaki szerint a katari válság nem fogja befolyásolni az olajárak alakulását. Bár számos szomszédja, Szaúd-Arábiával az élen, diplomáciai és részben gazdasági blokád alá vette az országot, Irán felől biztosítani tudja, élelmiszer- és vízellátását, továbbá támaszkodhat régi barátjára, Törökországra. Ezért csak akkor lehetne gond a válságból, ha katonai összecsapáshoz vezetne, amit a szakértő nem tart valószínűnek. Ez már túl sok lenne a szaúdiaknak is, csak vesztenének a konfliktuson.