Brexit: későn ébredtek a skótok?

A legújabb felmérés szerint jelenleg kevesebben támogatják Skócia elszakadását az Egyesült Királyságtól, mint a függetlenségről 2014-ben tartott népszavazás idején, de a skót választók többsége ennek ellenére úgy véli, hogy Skócia előbb-utóbb mégis független országgá válik.

A skótok 44 százaléka támogatja, 56 százalékuk viszont elveti Skócia függetlenné válásának gondolatát - mutatta ki a The Sunday Times című tekintélyes konzervatív vasárnapi brit lap és az LBC londoni kereskedelmi rádió megbízásából a Panelbase közvélemény-kutató által elvégzett vizsgálat.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében tartott népszavazáson az elszakadást ellenzők 55 százalékos többséggel győztek, a függetlenségre 45 százaléknyian szavaztak - emlékeztet az MTI.

A vasárnap ismertetett felmérés mindazonáltal kitér arra is, hogy a skót választók saját szavazási szándékuktól függetlenül miként ítélik meg a skót függetlenségi esélyeit. A válaszadók 44 százaléka szerint Skócia a következő 5-10 évben mindenképpen függetlenné válik. További 11 százalék is azzal számol, hogy Skócia valamikor elszakad az Egyesült Királyságtól, de legkorábban csak 10-15 év múlva, 7 százalék pedig 20-30 éven belül számít Skócia függetlenné válására. A felmérésbe bevont skót választók 26 százaléka tartja kizártnak, hogy Skócia valaha is önállósulna.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök a kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) e hétvégén tartott tavaszi kongresszusán felszólalva kijelentette, hogy mindenképpen lesz újabb népszavazás Skócia függetlenségéről, mivel nem szabad megengedni, hogy a konzervatív párti brit kormány "kirángassa Skóciát Európából".

Sturgeon arra utalt, hogy a brit EU-tagságról rendezett tavaly júniusi népszavazáson a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt, de országos átlagban így is a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

A skót miniszterelnök a tavalyi EU-népszavazás óta több nyilatkozatában is közölte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére távoznia kell az Európai Unióból.

Az SNP hétvégi kongresszusán Nicola Sturgeon kijelentette: kormánya olyan időpontban kívánja megrendezni az újabb függetlenségi népszavazást, amikor már tudható, hogy az Egyesült Királyság milyen feltételekkel hagyja el az Európai Uniót, de nem túl későn ahhoz, hogy Skócia "más utat választhasson".

Sturgeon néhány nappal korábban meghirdetett menetrendje szerint az új népszavazást legkorábban 2018 őszén, legkésőbb 2019 tavaszáig mindenképpen meg kellene tartani.

Ezeket az időpontokat Nicola Sturgeon kongresszusi felszólalásában már nem említette, és a vasárnapi brit sajtó ebből azt a következtetést vonta le, hogy a skót kormányfő hajlik a kompromisszumra az időzítés kérdésében.

Theresa May brit miniszterelnök minap nyilatkozatában gyakorlatilag kizárta az újabb skóciai függetlenségi népszavazás engedélyezését a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások végéig, mondván: "nincs most itt az ideje" az újabb referendumnak, mivel jelenleg minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani.

Theresa May a következő két hétben tervezi a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását. E cikkely szabályozza - és aktiválásának bejelentése hivatalosan elindítja - a kilépési folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokra.

Az Egyesült Királyság EU-tagsága e menetrend alapján 2019 tavaszán szűnhet meg.