Brexit: nem várnak tovább a németek - nagy fordulat jön?

A német pénzügyi felügyelet hétfőn várhatóan 20 nagybank képviselőivel találkoznak egyeztetni arról, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy Londonból áttelepítsék tevékenységüket. Frankfurtban régóta készülnek a lehetőségre.

A Reuters értesülései szerint a német pénzügyi felügyelet (Bafin) képviselői hétfőn 20 nagybank képviselőivel kezdenek egyeztetéseket arról, milyen lépéseket kell tenniük ahhoz, hogy tevékenységük egy részét Londonból Frankfurtba költöztethessék.

Ez az első ilyen jellegű találkozó a bankok és a felügyelet között. Az egyeztetésekre a hírek szerint azért van szükség ebben a formában, mivel a brexit tárgyalások közepette egyre több Londonban tevékenykedő bank kereste meg az átköltöztetéssel és a német szabályozási környezettel kapcsolatos kérdésekkel a felügyeletet.

A források szerint a találkozón a Bafin általános áttekintést kíván nyújtani a bankoknak a német szabályozási környezetről. Ugyanakkor tisztázni kívánja, hogy nem fogja engedélyezni egyszerű "postafiók" lerakatok létrehozását, a német érdekeltségeknek komoly kockázatkezelési előírásoknak kell megfelelniük, s a menedzsmenteknek, vezető tisztségviselőknek is Frankfurtba kell áttelepülniük.

Más forrásokra hivatkozva a hírügynökség azt írja, hogy nem csak a német felügyelet, de az ECB és a Bundesbank képviselői is jelen lesznek a megbeszéléseken. A Bafin, amely szoros kapcsolatban áll a német pénzügyminisztériummal megerősítette a találkozó tényét, azonban további részleteket nem kívánt elárulni arról. A Bundesbank és az ECB egyelőre nem kommentálta azokat.

A találkozón mintegy 40 vezető beosztású bankár vesz majd részt. A hírek szerint egyébként az utóbbi időben Wolfgang Schaeuble német pénzügyminiszter is egyre inkább támogatja Frankfurt erőfeszítéseit, amelyekkel Londonból megpróbálja átcsábítani a brexit miatt távozni készülő pénzintézeteket.

Ugyanakkor a németek általában meglehetősen vegyes érzésekkel viseltetnek a nagy nemzetközi, leginkább brit és amerikai bankok által alkalmazott üzleti gyakorlatokkal szemben. Az ellenérzések a Reuters szerint csak erősödtek azóta, hogy kiderült, a Deutsche Banknak 7,2 milliárd dollárnyi büntetést kell fizetnie az Egyesült Államokban a válság előtt eladott jelzálogfedezetű termékekkel kapcsolatban.

A német politikusok azonban kezdik inkább pragmatikusan kezelni a kérdést, s úgy gondolják, érdemes kihasználni a helyzetet. A Londonban működő bankok ugyanis komoly tempóban kezdték el keresni a lehetőségeket, hogyan férhetnének hozzá korlátozások nélkül az Európai Unió pénzügyi piacaihoz továbbra is a brexitet követően.

Szorít az idő

A Londonban működő nagybankok az előzetes vészforgatókönyvek felállítása után most már egyre inkább a konkrét lépések irányába mozdultak el a brexittel kapcsolatban. A folyamatot gyorsította Theresa May brit miniszterelnök múltheti bejelentése, amely szerint Nagy-Britannia elhagyja majd a közös piacot. A lépéssel sok londoni bank szigetelődne el uniós ügyfeleitől - emlékeztet az összefoglaló. May szerint a brexit tárgyalások, amelyek két évig tarthatnak, nagyjából március végén kezdődhetnek.

A sok lehetséges európai célpont közül talán Frankfurt, a német pénzügyi világ központja lehet egy Londonból meginduló bank-exodus legnagyobb nyertese. Ugyanakkor várhatóan Párizs és Dublin is nyer majd az ügyön. A HSBC már bejelentette, hogy 1000 dolgozóját áttelepíti Párizsba, más nagybankok tevékenységük és alkalmazottaik egy részét New Yorkba vonják vissza. De vannak más lehetséges európai célpontok is, lengyel lapértesülések szerint például a JPMorgan a napokban tárgyalt több lengyel városban is több ezer dolgozójának odaköltöztetéséről.

A Bafin által vezetett egyeztetéseken részt vesznek majd a Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a Citigroup vezetői is. A bankok nem kívánták kommentálni az értesülést.

Frankfurtban már régóta készülnek a lehetőségre, amely a brexittel nyílt meg a város előtt. Már a brit népszavazás napja előtt megindult a munka - mondta a hírügynökségnek Hubertus Vaeth, a Frankfurt Main Finance, a helyi önkormányzat által támogatott, a várost népszerűsítő szervezet elnöke. Szerinte a következő öt év folyamán 10 ezer munkahely települhet át Londonból Frankfurtba, s elsőként a befektetési bankok léphetnek. Olyan nagy volt az érdeklődés a bankok részéről, hogy a szabályozó hatóságnak meglehetősen kreatívnak kell lennie, hogy meg tudjon felelni az igényeknek - mondta Vaeth.

Változik a széljárás

Stefan Winter, a Németországi Külföldi Bankok Szervezetének elnöke szerint a német politikusok részéről egyre barátságosabb hozzáállás mutatkozik a bankok irányába. Németország nyitott az üzleti lehetőségekre, a politikusok Berlinben örülnének, ha több bank jönne Frankfurtba, mindaddig, amíg ellenőrizni tudják a folyamatokat. Ez most egy egészen más hozzáállás, mint ami 12 hónappal ezelőtt jellemző volt - tette hozzá.

A változást mutatja, hogy Schaeuble korábban még a pénzügyi tranzakciókra kivetett extra adó ötletével kampányolt, mostanra ez a téma teljesen lekerült a napirendről. Németország gazdasági ereje, s az, hogy az ECB Frankfurtban székel vonzóvá teszi a várost a külföldi bankok számára. Ugyanakkor Frankfurtban jelenleg hiány van új lakásokból, s a régió 13 nemzetközi iskolájába erős a túljelentkezés.