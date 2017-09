Brexit: Tusk Londonban tárgyalt - erre jutott

Az Európai Tanács elnöke szerint egyelőre nem sikerült elégséges előrelépést elérni a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalásokon ahhoz, hogy tovább lehessen lépni az Egyesült Királyság és az Európai Unió majdani kapcsolatrendszeréről szóló tárgyalási szakaszba.

Donald Tusk, az EU-tagállamok állam- és kormányfői alkotta testület vezetője kedd délután Theresa May brit miniszterelnökkel tárgyalt a Downing Streeten. A megbeszélés után, a londoni kormányfői hivatal előtt felsorakozott újságíróknak nyilatkozva Tusk óvatos derűlátásának adott hangot Theresa May múlt heti firenzei beszédének "konstruktív, reálisabb hangnemével" és keddi londoni tárgyalásaival kapcsolatban. Reményei szerint a beszéd hangneme jelzi, hogy a végéhez közeledik az a brit tárgyalási filozófia, amelynek lényege, hogy "a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Ez jó hír".

A Tusk által használt - a magyar közmondáshoz hasonló értelmű - "having a cake and eating it" angol kifejezés gyakran elhangzik vádként a brexit-tárgyalásokkal összefüggésben, azok részéről, akik szerint a brit kormány ki is akar lépni az Európai Unióból, de szeretné megőrizni az uniós tagság kedvező elemeit is.

A brit kormány jelenlegi alapállása az, hogy Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésével együtt kilépne az unió egységes belső piacáról és a vámunióból is, mert nem akarja teljesíteni azokat a feltéteket, amelyek szükségesek a tagság megőrzéséhez ezekben az integrációs szerveződésekben.

London ugyanakkor széleskörű szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val, annak érdekében, hogy a brit üzleti szektor a brexit után mégis a lehető legkevesebb adminisztratív és vámakadállyal férhessen hozzá az EU belső piacához.

Átmeneti időszak kellene

Theresa May, aki pénteken Firenzében mondott beszédet kormányának célkitűzéseiről a brexit utáni időszakra, elismerte, hogy szükség lesz majd egy átmeneti időszakra, mivel a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában, 2019 márciusában még sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió, sem az EU-tagállamok nem lesznek abban a helyzetben, hogy zökkenőmentesen meghonosíthassák az új kapcsolatrendszert megalapozó feltételrendszer számos elemét.

A brit kormányfő szerint az átmeneti időszakban a két fél továbbra is a jelenlegi feltételekkel férne hozzá egymás piacaihoz, és ennek az átmeneti szakasznak a kereteit az EU mostani szabályai és szabályozási előírásai jelentenék.

Keddi londoni tárgyalásai után Donald Tusk ezzel a brit részről - legalábbis hivatalosan és nyilvánosan - először elhangzott felvetéssel kapcsolatban fejezte ki óvatos derűlátását.

Az Európai Tanács elnöke kijelentette ugyanakkor: neki "senki ne mondja, hogy a brexit jó dolog, mivel ahogy mindig is mondtam, a brexit(-tárgyalások) valójában csak a kárelhárításról szólnak, és ebben nem változott a véleményem".

Nincs elégséges előrelépés

Tusk a hivatalos brüsszeli álláspontot megerősítve hozzátette: Nagy-Britannia és az EU majdani kapcsolatrendszeréről akkor kezdődhetnek a tárgyalások, ha elégséges haladás történt a kilépési feltételekről folyó jelenlegi tárgyalási szakaszban. "Ha engem kérdeznek, azt mondanám, hogy egyelőre nincs elégséges előrelépés, de dolgozni fogunk az ügyön" - tette hozzá.

Brüsszel a brexit-tárgyalások kezdete óta azt hangoztatja, hogy először a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak további érvényesüléséről, a pénzügyi kötelezettségek rendezéséről, valamint az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti jövőbeni határellenőrzésről kell érdemi haladást elérni, és csak ezután kezdődhetnek a tárgyalások London és az EU majdani kapcsolatrendszeréről, mindenekelőtt a kereskedelmi kapcsolatokról.

Észak-Írország nem része Nagy-Britanniának, de vele együtt alkotja az Egyesült Királyságot a brit korona fennhatósága alatt. Sok egyéb kérdés mellett egyelőre tisztázatlan az is, hogy az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése után miként lehet majd ellenőrizni az Írországgal közös, teljesen nyitott határt, amelyen jelenleg semmiféle vám- és utasellenőrzés nincs.