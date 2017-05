Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brexit: viszlát szabad munkaerő-áramlás

Theresa May brit miniszterelnök ismertette pártja programját a június nyolcadikára előrehozott parlamenti választások előtt. Belpolitikai szempontból a Brexit eredményes letárgyalása mellett a szociális ellátás költségvetésének jelentős emelése a program fő eleme, de kitér a szöveg a bevándorlásra is.

A kormányzó Konzervatív Párt a siker reményével tekint a június 8-án esedékes általános választásokra, most ismertetett programját tehát bizonyára meg tudja valósítani. Ami a külföldiek munkavállalását illeti, Theresa May már korábban ígéretet tett arra, hogy ezt korlátozni fogja, a munkanélküliség leszorítása érdekében.

Azoknak a cégeknek, amelyek külföldi szakmunkásokat alkalmaznak, a jövőben minden ilyen alkalmazott után felemelt illetéket kell fizetniük, és ebből az összegből fedezi majd az állam a szakmunkásképzés költségeit - írja az Inforádió.

A külföldről érkező munkavállalóknak a brit általános társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatásokért is fizetni kell. A Brexit várhatóan néhány éven belül bekövetkező véglegesítése után az uniós tagországok állampolgárainak munkavállalási jogát is korlátozza a brit kormány, keretszámok lesznek szabad munkaerő-vándorlás helyett.

A tervezet szerint a keretszámokba a szigetországba érkező diákokat is beszámítanák. A múlt szeptemberi adatok azt mutatják, hogy a Nagy-Britanniából távozók és az itt újonnan munkát vállaló külföldiek száma között 273.000 fő volt a különbség, az utóbbiak javára. Theresa May ezt a több százezres adatot több tízezresre szeretné leszorítani, de még a kormány egyes tagjai is kételkednek abban, hogy ez megvalósítható.

David Cameron, az akkori kormányfő, már a 2010-es választás előtt tett hasonló ígéretet. John Osborne volt konzervatív párti pénzügyminiszter, aki jelenleg az Evening Standard című, nagy példányszámú, ingyen osztogatott esti lap főszerkesztője, vezércikkben fejtette ki véleményét, miszerint a munkaerő-vándorlás a világgazdaság által meghatározott viszonyok függvénye, nehezen korlátozható, a pártprogramban tehát kár volt erről szóló ígéreteket tenni.

