Brüsszel hamarosan odacsap

Az Európai Bizottság az EU egészére kiterjedő új árukövető és nyomonkövetési rendszer felállításról döntött 2019-től, amely biztosítja, hogy minden egyes árun elhelyezett egyedi azonosító segítségével a dohánytermékeket könnyen nyomon lehessen követni az unió területén - közölte az uniós bizottság.

Az új rendszer arról is gondoskodik majd, hogy a dohánytermékek megfeleljenek bizonyos biztonsági követelményeknek, amelyek értelmében minden egyes csomagot legalább ötféle eredetiséget igazoló elemmel kell ellátni - jelentette be Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa.

A dohányzás továbbra is a korai elhalálozás legfőbb elkerülhető oka az Európai Unióban. A dohánytermékek feketekereskedelme megkönnyíti a cigarettához és egyéb dohánytermékekhez való hozzáférést többek között a gyermekek és a fiatalok számára is, az adóbevételek szintjén pedig minden évben több millió euró veszteséget is jelent - közölte az uniós biztos.

Az árukövető és nyomon követési rendszert, valamint a biztonsági előírásokat a cigaretta és a cigarettadohány esetében 2019. május 20-ig, az összes többi dohánytermék esetében pedig 2024. május 20-ig kell bevezetni.

Címlapkép forrása: Pixabay.com,