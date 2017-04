Brüsszelnek elege lett, drasztikusat léptek

Az Európai Bizottság megkezdte szisztematikusan a brit cégek kizárását a többmilliárdos uniós projektekből a brexitre való felkészülés jegyében, s figyelmeztette a cégeket, kezdjék meg az átköltözést valamelyik tagállamba.

A Financial Times által nyilvánosságra hozott belső körlevél szerint az Európai Bizottság vezető tisztségviselői arra kérik a testület stábját, hogy igyekezzenek elkerülni a felesleges további komplikációkat Nagy-Britanniával annak 2019-es kilépése előtt. A lap szerint a körlevél gyakorlatilag arra bizonyíték, hogy az EU megkezdte szisztematikusan a brit cégek kizárását a többmilliárdos uniós projektekben való részvételből.

Az anyag a lap szerint arra biztatja a Bizottság stábját, hogy bátorítsák az Egyesült Királyságban lévő központtal rendelkező cégeket, kezdjék meg a brexit jogi következményeire való felkészülést, s vegyék fontolóra, szükségük van-e egy másik EU-tagállamban lévő kirendeltség létrehozására ahhoz, hogy megmaradjanak a működésükhöz szükséges engedélyek. A különböző uniós ügynökségeket emellett felszólítja arra, készüljenek fel az Egyesült Királyság leválasztására az érzékeny uniós adatbázisokról a brexit napján.

A körlevelet egy héttel azután küldték ki, hogy Theresa May brit miniszterelnök hivatalosan is megkezdte Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépéséről szóló tárgyalásokat. Az FT szerint ez egyértelműen mutatja azt, hiába maradnak még meg a tárgyalások alatt Nagy-Britannia jogai és kötelezettségei az Unióra vonatkozóan, a szigetország azonnal veszít befolyásából és az általa hozzáférhető forrásokból.

Az anyag szerint ahol erre jogilag lehetőség van, minden uniós szervnek figyelembe kell venni a tényt, hogy Nagy-Britannia két éven belül "harmadik ország" lesz az Unió szemszögéből. Ez érinti a britek kinevezési jogait a különböző uniós szervezetekbe és hozzáférésüket sok milliárd eurós szerződésekhez, kutatási projektekhez és szolgáltatásokhoz.

Az Unióval kötött szerződések egy jelentős része azt írja elő, hogy a szerződő félnek valamelyik tagállamnak, vagy tagállamban székhellyel rendelkező cégnek kell lennie. Az anyag szerint a jövőben azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ez ne csak a szerződés időpontjában, hanem a szerződés teljes időtartama alatt így legyen. Az uniós tisztségviselők szerint strukturális és regionális alapokon keresztül Nagy-Britanniának nyújtott forrásokat nem fagyasztják be, ezek elköltését amúgy is az Egyesült Királyság hivatalai, s nem közvetlenül az uniós szervek kontrollálják. A Bizottság például kötelezettséget vállalt arra, hogy továbbra is folyósítják például az Észak-Írországnak ígért támogatásokat - folytatja a cikk.

Viszont más területeken, ahol a finanszírozás közvetlen, már nem ennyire kedvező a helyzet. Brüsszel például már kikötötte, hogy bármely szerződés, amely a 10 milliárd eurós költségvetésű Galileo műholdas navigációs rendszerhez kötődik következmények nélkül törölhető, ha a szerződő fél székhelye többé már nincs egyik uniós tagállamban sem.

Az anyag nem csak arra ad informális útmutatást, hogyan kössenek az uniós szervezetek szerződéseket és hogyan járjanak el a kinevezések során. Felszólítja az uniós szerveket arra is, készüljenek fel egy esetleges rendezetlen brexitre is, arra, hogy vágják el ekkor a briteket a különböző uniós adatbázisoktól, például a szervezett bűnözéssel, vagy a bevándorlással kapcsolatos adatoktól.

A jövőbeni együttműködési megállapodás hiányában, a bizottság szerveinek és decentralizált ügynökségeinek fel kell készülniük a nem nyilvános adatbázisokról történő leválasztásra is - áll a körlevélben.