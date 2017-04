Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brutális pénz van a marihuánában

Az Egyesült Államok legmagasabb adókulcsát fizetik a fűtermesztők egy joghézag miatt. A helyzet kényelmes a tagállamoknak és a szövetségi kormánynak: nem sietnek az új adókulcs meghatározásával. Évi 30 milliárd dollár a tét.

Az Egyesült Államokban a marihuánabiznisz a törvény szerint nem létezik, a gyakorlatban viszont működik és kemény adódollárokat fizet be a nemzetgazdaságba. Az egészről az USA adórendszere tehet, amely szerint a mai napig nem létezik olyan tevékenységi kör, hogy orvosi vagy rekreációs célú fűtermesztés. Helyette egy egészen abszurd tételre fizetnek adót a cégek: "törvénytisztelő üzleti adó illegális kábítószer terjesztése után."

A problémát leginkább az jelenti, hogy a hatályos amerikai jogszabályok szerint nem hozható forgalomba olyan termék, amely szerepel a szövetségi kormány tiltott droglistáján. Márpedig a cannabinoid, mint hatóanyag azonos a rekreációs, az orvosi és az utcán szétszórt bulidrogokban is - írja a Quartz.

Miközben gyógyászati receptek nélkül jelenleg 8 tagállamban - és Washington DC-ben - lehet legálisan marihuánát vásárolni vagy termeszteni. További államokban bizonyos korlátozások mellett lehet füvet árusítani. Így az itt működő vállalkozások kénytelenek az Egyesült Államokban létező legmagasabb adókulcsot fizetni a tevékenységükért.

Épp ez az oka annak, hogy a szövetségi kormány és a kormányzók nem sietnek a helyzet rendezésére. A rendezetlen helyzet miatt ugyan csak becslések léteznek, de ezek alapján 28 milliárd dollár (8120 milliárd forint) bevétele volt az államnak és a tagállamoknak.

Viszont a probléma túlmutat azon, hogy a cégeket túladóztatják - hiszen az adóbefizetésekből is látszik, hogy a fűbiznisz virágzik. Csak a 7 millió lakosú Washington államban 24,1 millió dzsointot szívtak el 2016-ban a számítások szerint. Nem véletlen, hogy hatalmas a befektetői érdeklődés az Egyesült Államokban most debütált, orvosi célú marihuánával foglalkozó cégek részvényeit követő tőzsdén jegyzett alapnak: ez 37,6 millió kanadai dollárt kezel (mintegy 28,2 millió amerikai dollárt), ez alapján is a hónap legsikeresebb kibocsátásának tekinthető.

A leginkább megoldandó feladat az, hogy azok a cégek és személyek, amelyek a jelenlegi tevékenységi körben adóznak hivatalosan bűnözőknek számítanak. De olyan bűnözők, akiket nem kell letartóztatni, helyette viszont nem vehetnek fel hiteleket, vagy nem köthetnek egészségügyi és nyugdíjbiztosítást.

Erre néhány tagállamban olyan megoldást találtak ki, amely kicsit hasonlít a magyar trafikkoncessziókhoz: a fűárusítási jogra pályázniuk kell a vállalkozóknak, cserébe olyan termékeket árulhatnak vagy csatolt vállalkozásokat futtathatnak, amelyeket már legális jövedelemként könyvelhetnek el. A valódi megoldást azonban az jelentené, ha egy új tétel kerülne az adóztatható tevékenységek közé, amelyért már több demokrata párti politikus is lobbizik.