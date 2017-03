Brutális vihar csapott le az USA-ban

A hóviharok mellett immár áradások is sújtják az Egyesült Államok keleti partvidékét, ahol kedd óta tombol a Stella névre keresztelt téli vihar.

A legtöbb érintett államban egyelőre nem enyhülnek a tavasz közeledtével visszatért hóviharok, bár az országos meteorológiai szolgálat kedd este bejelentette: a Stella mégsem lesz olyan hosszan tartó, mint ahogy azt korábban jelezték.

A havazást változatlanul erős, néhol hurrikán erősségű szélviharok kísérik. New Jersey államból óránként 120-150 kilométeres sebességű szélről is érkeztek jelentések.

Elöntötte a víz Atlantic Cityt

Kedden este és éjjel éppen New Jerseyben volt a legkritikusabb a helyzet: a vihar ugyanis felkorbácsolta a dagályt, és az óceán sok tengerparti települést elöntött. Az államban megáradtak a folyók is, a kaszinóiról ismert Atlantic Cityben a CBS televízió híradója szerint csónakkal mentették az embereket.

New Jersey és Pennsylvania hegyvidéki területein 50-60 centiméteres hó hullott kedd estig. Több szövetségi államban - így Pennsylvaniában és New Yorkban is - a rendőrség és a Nemzeti Gárda segít a tűzoltóknak és a mentőknek.

A leszakadt villanyvezetékek helyreállítása a folyamatos havazás miatt még nem kezdődhetett meg, így Virginiában, Marylandben, New Jerseyben, New Yorkban, Rhode Island államban és Massachusettsben összesen mintegy 250 ezren áramszolgáltatás nélkül maradtak. Ezekben az államokban sok helyütt szerdán is tanítási szünet lesz, zárva maradnak az üzletek és a közhivatalok is.

Van, ahol már javult a helyzet

Egyedül Connecticut államban és a fővárosban, Washington DC-ben javult valamelyest a helyzet. Connecticut kormányzója, Dannel P. Malloy kedd este feloldotta az egész államra elrendelt utazási tilalmat, és szerdán valószínűleg kinyitnak az üzletek és az állami hivatalok is.

Washington DC-ben - a havazás ellenére - már hókotrók járják a főbb útvonalakat, de a Kongresszus előtti lankás rész még változatlanul a szánkózóké.

A repülőterek forgalmának újraindításáról egyelőre nincs szó, de a televíziókban nyilatkozó szakemberek arra számítanak, hogy csütörtökön a legészakibb államok kivételével helyreállhat a keleti partvidék légi közlekedése.