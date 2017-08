Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Büntet az USA: Észak-Korea atomprogramját oroszok is támogatták

Kínai és orosz vállalatok és személyek ellen hozott szankciókat Washington az észak-koreai rakéta- és atomfegyverprogram támogatása miatt - tudósít az MTI.

A szankciókat 10 vállalat és 6 személy ellen hozta az amerikai kormányzat, s az intézkedést - mint mindig - Steven Mnuchin pénzügyminiszter írta alá.

A büntetőintézkedésekkel sújtott vállalatok és egyének nyersanyagot biztosítottak Észak-Koreának, vagy üzleti kapcsolatban állnak vele, lehetővé téve ezzel a fegyverprogramok finanszírozását.

"Elfogadhatatlan, hogy személyek és vállalkozások Kínában, Oroszországban vagy bárhol másutt lehetővé tegyék Észak-Koreának, hogy jövedelemhez jusson, ezt tömegpusztító fegyverek kifejlesztésére fordítsa és destabilizálja a térséget" - olvasható Steve Mnuchin közleményében. A pénzügyminiszter elmondta azt is: "az ENSZ-szankciókkal összhangban cselekszünk, hogy megmutassuk, vannak következményei a szankciók be nem tartásának, és elrettentsünk a jövőbeni ilyen tevékenységtől".

A tárcavezető hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is nyomást gyakorol Észak-Koreára azzal, hogy elszigeteli az amerikai pénzügyi rendszertől a phenjani rezsimet segítő vállalatokat.

Az új büntetőintézkedéseket alig pár héttel azután jelentette be az amerikai kormányzat, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) újabb és a korábbiaknál is keményebb szankciókat fogadott el Észak-Korea ellen, mert végrehajtotta első nagy hatótávolságú interkontinentális ballisztikusrakéta-kísérletét, amely - becslések szerint - elérheti az Egyesült Államokat is.