Cáfolják, hogy Trump lánya Putyin székében ült

Elismerte szerdán Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő, hogy a Kremlbe 2016 januárjában e-mail érkezett Michael Cohentől, Donald Trump jelenlegi elnök ügyvédjétől, amelyben a jogász közbenjárást kért egy moszkvai Trump-torony megépítéséhez.

Szász Péter, 2017. augusztus 30. szerda, 17:01

Peszkov kijelentette, hogy nem válaszolt az üzenetre, mert a Kreml nem foglalkozik üzleti kérdésekkel, s a levelet nem vitatta meg Vlagyimir Putyin elnökkel sem.

Cohen Peszkovval való kapcsolatfelvétel-kísérletéről hétfőn számolt be a The Washington Post, rámutatva, hogy Trump a történtek-idején elnökjelölt-aspiráns volt. Azt, hogy megpróbált Peszkovhoz fordulni, az ügyvéd is elismerte. Elmondása szerint a moszkvai Trump Tower tervét végleg elvetették, mert az "számos üzleti megfontolás miatt nem volt kivitelezhető".

Peszkov ugyanakkor valótlannak minősítette azt az amerikai sajtóban megjelent hírt, amely szerint az amerikai elnök lánya, Ivanka Trump (képünkön) moszkvai látogatása során lehetőséget kapott arra, hogy megtekinthesse Putyin irodáját, sőt az elnök karosszékébe is beleülhetett.

A szóvivő kitért az állami támogatások elsikkasztásával vádolt Kirill Szerebrennyikov rendszerbíráló orosz színházi- és filmrendező ellen folytatott eljárásra is. Mint mondta, érthető, hogy a szakmai közösség támogatja a művészt, de az állami eszközök elköltése együtt jár ellenőrzéssel és elszámoltatással.

Hangsúlyozta, hogy a bírósági ítéletig senki sem nevezhető bűnösnek. Szavai szerint az átpolitizáltságnak és a cenzúrának nincs helye a sztárrendező ügyében.

Dmitrij Peszkov nem kívánta kommentálni azokat az állításokat, amelyeket Alekszej Navalnij ellenzéki politikus fogalmazott meg a fiával szemben. Mint mondta, nem kíván családi ügyeiről a nyilvánosság előtt beszélni.

Navalnij augusztus közepén egy YouTube-videóban Peszkov fia, Nyikolaj Choles (a fiatalember brit nevelőapja családi nevét viseli) állítólag tisztázatlan anyagi forrásokból szerzet luxusautóit, lakását és fényűző életmódját vette célba. Az ellenzéki aktivista az általa elmondottakból azt a következtetést vonta le, hogy Oroszországban önerőből felemelkedni lehetetlen, és hogy a jó életre esélye csak a korrupt hivatalnokok hozzátartozóinak van. Azokat a nézőket, akik ezzel a helyzettel nem értenek egyet, arra szólította fel, hogy támogassák őt a jövő évi elnökválasztási küzdelemben.