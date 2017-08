Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csúcsra jár a légiforgalom

Hét éves csúcsán volt a légi áruforgalom és tizenkét éves csúcsán az utasforgalom bővülési üteme az első fél évben az előző évihez viszonyítva a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint.

Az év első hat hónapjában 10,4 százalékkal nőtt az árutonna-kilométerben mért forgalom, 2010 óta nem volt példa ekkora mértékű bővülésre - írja az MTI.

A jó teljesítmény hátterében az erősödő világkereskedelem áll, az exportmegrendelések hat éves csúcson vannak, ugyanakkor egyes elemzések szerint a csúcsot már elérték és lassú visszaesés következhet. A harmadik negyedévben a légi áruforgalom 8 százalékkal erősödhet az előző évihez képest.

Az IATA közölte az utasforgalmi adatokat is, az első fél évben 7,9 százalékkal nőtt az értékesített utaskilométerben mért teljesítmény a 2016 első félévihez viszonyítva, 12 éve nem volt ilyen nagy a bővülési ütem és az alacsony plusz kapacitások miatt a járatok kihasználtsága is rekord magasra, 80,7 százalékra emelkedett. (Káosz lehet ez európai reptereken)

Ahogy az áru-, úgy az utasforgalmat is segítette a fellendülő gazdaság, de az utazást emellett az alacsonyabb jegyárak is ösztönözték. Ugyanakkor a költségek emelkedése megállíthatja a jegyárak csökkenését, de 2017-re ennek ellenére is a globális trend feletti bővülés várható.