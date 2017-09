Dagad a botrány: Ficóék lépnek Orbánék helyett

Csehország és Szlovákia találkozót indítványoz a kettős élelmiszer-minőség ügyében az Európai Unió, illetve a kérdésben érintett tagállamok vezető politikusainak részvételével - idézi az MTI Robert Fico szlovák miniszterelnököt, aki a csehországi Lednicében a szlovák és a cseh kormány együttes ülése után beszélt.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 4. hétfő, 19:46

Ajánlom

A találkozót várhatóan idén októberben tartják Pozsonyban - írta a szlovák kormányfőre hivatkozva a CTK cseh hírügynökség. A tervezett találkozóról Robert Fico és Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök azt mondta: azon Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke és a kettős élelmiszer-minőség gyakorlata által érintett országok vezetői mellett utóbbiak szakpolitikusai és a témában illetékes uniós biztosok vennének részt.

Robert Fico, aki az együttes kormányülést követően kemény fellépést ígért az ügyben, hangsúlyozta: komoly politikai problémáról van szó, hiszen a kettős élelmiszer-minőség gyakorlata olyan hátrányos megkülönböztetés, amely másodrangúvá teszi az uniós állampolgárok egy részét. "Ez egyszerűen nem mehet így tovább, ez sértés" - mondta.

Bohuslav Sobotka a korábbiakhoz képest most derűlátóbbnak mondta magát, s kijelentette, arra számít, hogy az októberi találkozón közelebb kerülhetnek a probléma megoldásához, illetve ott az EB teret kap arra, hogy konkrét megoldásokkal álljon elő.

Az egész V4 felzúdult

A szlovák agrártárca egy vizsgálat eredményére hivatkozva februárban közölte, hogy egyes multinacionális vállalatok termékeinek jelentős része alacsonyabb minőségű a kelet-közép-európai uniós tagállamok piacain, mint azoké, amelyeket ezek a cégek ugyanolyan márkanév alatt a nyugat-európai piacokon értékesítenek.

A téma később - a visegrádi négyek (Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország) kormányfőinek márciusi varsói csúcstalálkozóján - is terítékre került. A szlovák kormányfő akkor a helyzet sürgős kivizsgálására szólította fel az Európai Unió illetékes hatóságait, majd miután érdemi előrelépés az ügyben nem történt, júliusban azt ígérte: ha az EB őszig nem lép az ügyben, akkor Szlovákia nyomásgyakorlásként ideiglenes egyoldalú intézkedéseket hoz, például csak hazai termékeket enged majd a közétkeztetésbe.

A hétfői együttes cseh-szlovák kormányülés kezdetén Robert Fico beszélt a visegrádi négyek keretén belüli együttműködésről is. Ezt rendkívül fontosnak nevezte, s elutasította azt a felvetést, hogy a regionális szövetséget megszűnés fenyegetné. "Ez (az együttműködés) azonban nem gátolhatja országainkat abban, hogy a V4 mellett egyidejűleg saját stratégiai utakat építsünk Németországgal és Franciaországgal" - idézte szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák kormányfő szeretné, ha az EU leendő - várhatóan az euróövezet körül formálódó - magjáról szóló tárgyalásokon megfigyelőként Csehország is részt venne. Fico hozzátette: támogatja, hogy minden tagország, így Csehország is, amely ennek a "szűkebb klubnak" a tagja kíván lenni, részt vehessen az arról hozandó döntésekben, ezért üdvözli azt a cseh felvetést is, amely szerint megfigyelői státuszt kellene adni azoknak a közös európai fizetőeszközt nem használó tagországoknak, amelyek részt akarnak venni az euróövezet tagjainak találkozóin.