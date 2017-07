Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Dalmáciába készül nyaralni? Rossz hír érkezett

Újabb erdőtüzek pusztítanak a horvátországi Dalmáciában: a legsúlyosabb a helyzet Split-Dalmát megyében, ahol több falut is körbevett a tűz, lakóházak, olajfaültetvények, mezőgazdasági gépek váltak a lángok martalékává és egy óvoda is leégett, több helyi lakost és turistát is evakuáltak. A tűz tovább terjedt és estére elérte Split város határát.

A horvát közszolgálati televízió (HRT) jelentése szerint egész Dalmáciában húsz helyszínen oltják már hajnal óta a tüzet a tűzoltók és a hadsereg - írja az MTI horvátországi tudósítója.

Nincs olyan helyszín a horvát tengerparton, ahonnét ne lehetne látni a füstöt és a lángokat, amelyek volt ahol 50 méter magasra is felcsaptak - közölte a csatorna helyszínen tartózkodó tudósítója.

Több településen nincs víz és áram. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tűzoltók az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat, amelyek így továbbterjedtek, a bóra (bura) szél miatt pedig nem tudtak felszállni repülőgépek sem délutánig. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani.

A tűzben néhány tűzoltó is megsérült, egy 65 éves férfit pedig holtan találtak egy házban, amelyet elért a tűz, de nem tudták megállapítani, hogy a füst vagy az ijedtség okozta a halálát.

Jelenleg több mint négyszáz tűzoltó, 100 tűzoltóautó, öt repülőgép és több helikopter is segít a tűz feltartóztatásában, és több száz katonát vezényeltek a helyszínre. Az ország belsejéből - többek között Zágrábból is - tűzoltók siettek a tengerpartra kollégáik segítségére.

A tűz este elérte Split határát, Kamen települést. A városi közegészségügyi intézet arra kértek a lakosokat, hogy a sűrű füst és por miatt, csukják be az ablakokat és az ajtókat, valamint kapcsolják be a klímaberendezést.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő a közszolgálati televízió esti híradójában arról beszélt, amennyiben szükséges lesz rá, nemzetközi segítséget kérnek. "Segítséget kérünk más európai országoktól, mint ahogy mi gyakran segítünk, amikor arra szüksége van másoknak" - mondta a kormányfő.

Horvátország erdeiben - főleg a tengermelléken - a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt minden évben fokozott tűzveszély alakulhat ki. A legtöbb erdőtüzet emberi figyelmetlenség, villámcsapás vagy a vasúti közlekedésben keletkezett szikra okozza.

A legtöbb erdőtüzet 2007-ben regisztrálták az országban: az év június 1-je és augusztus 8-a között 750 erdőtűzhöz vezényeltek ki tűzoltókat és katonákat, ebből 177 esetben Split-Dalmát megyében. Augusztus 30-án a Kornati-szigeteken kitört tűzben 12 tűzoltó vesztette életét, arra a napra a kormány gyászt rendelt el az egész ország területére - írta az MTI.