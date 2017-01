Davosban is mindenki Trumppal foglalkozott

Donald Trump megválasztott amerikai elnök gazdaságpolitikájának várható hatása állt a davosi 27. Világgazdasági Fórum szerdai ülésének a középpontjában, de szó volt Oroszországról és elhangzott több vállalati bejelentés is.

Lawrence Summers volt amerikai pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, kontraproduktív lehet Trumpnak az a terve, hogy megbírságolja azokat a cégeket, amelyek feldolgozóipari bázisként használják Mexikót, és onnan szállítják a kész termékeket amerikai piacra. A volt amerikai pénzügyminiszter szerint már most látni, hogy a Mexikó elleni Trump-kirohanások miatt gyengül a mexikói deviza, ami azzal járhat, hogy az eddigieknél is vonzóbbá válik az ország a befektetők számára. Trump különösen a járműgyártókat ostorozza, több cég, így a Ford és a General Motors már bejelentette, hogy növeli amerikai befektetéseit.

Bár még konkrétan nem történt semmi, Trump verbális figyelmeztetései máris óvatosságra késztetik az elemzőket Mexikóval kapcsolatban. Paul Sheard, a Standard and Poor's vezető elemzője például azt mondta, hogy a hitelminősítő visszafogta Mexikó gazdaságnövekedésére vonatkozó előrejelzését azokra az aggodalmakra, hogy romolhatnak a kereskedelmi kapcsolatok az Egyesült Államokkal.

Joe Jimenez, a Novartis svájci gyógyszergyártó vezérigazgatója bizakodóan nyilatkozott a Trump-tervekben szereplő vállalati nyereségadó-csökkentésről. A vállalatirányító azt mondta, hogy az adócsökkentés vonzóbbá teszi az Egyesült Államokat, és mások mellett a Novartis is azt tervezi, hogy növeli befektetéseit az amerikai piacon.

A VTB, a második legnagyobb orosz pénzintézet vezetője arról fejtette ki a véleményét, hogy amennyiben enyhítenek az Oroszországot sújtó nemzetközi embargón, akkor szerinte először a pénzügyi ágazat esetében mérséklik a szigort. Andrej Kosztyin szerint az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók enyhítésére már az idén sor kerültet. A VTB bank vezetője jelezte: "amennyire jól tudja", az orosz pénzügyminisztérium egy összegben, legfeljebb két részletben hajtja végre az idei évre tervezett külföldi kötvénykibocsátását. A 2017-re szóló költségvetés 7 milliárd dollár értékű külföldi kötvénykibocsátást irányoz elő a tavalyi 3 milliárd dollár után.

Kapszulákban lehet majd utazni Brno és Poszony között?

Davosban jelentették be, hogy tervek szerint a cseh Brno és a szlovák főváros, Pozsony között megépítik a Hyperlook vasúti rendszert. Ennek az a lényege, hogy légritkított csőben utasszállító kapszulák haladnak nagy sebességgel. A kaliforniai Hyperloop Transportation Technologies Inc (HTT) szerint a két város közötti 80 kilométeres távot 8 perc alatt lehet majd megtenni ezzel a vasúti rendszerrel, amelyet a tervek szerint a későbbiekben Prágáig meghosszabbítanának. A cég megvalósíthatósági tanulmányt készít a Brnóval kötött megállapodás értelmében, miután Pozsonnyal is kötött már hasonló megállapodást. A cég szerint Bécs érdeklődését is felkeltette a technológia.