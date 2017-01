Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Decemberben csúcsra emelkedett az üzleti bizalom az euróövezetben

Számottevő mértékben, 0,38 ponttal 0,79 pontra, öt és fél éve a legmagasabb értékre emelkedett a BCI (Business Climate Indicator) üzleti hangulatindex az euróövezetben tavaly decemberben az Európai Bizottság gazdasági igazgatósága, a Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) pénteken kiadott havi jelentése szerint.

A gazdasági vezetők elért eredményekről alkotott véleménye jelentősen javult a kimutatás tanúsága szerint, csakúgy, mint megítélésük a jövőben feltáruló lehetőségekről, mind a megrendelések, mind a készletállomány terén.

Az ESI (Economic Sentiment Indicator) gazdasági hangulatindex decemberben az euróövezetben 1,2 ponttal 107,8 pontra, az Európai Unióban 1,8 ponttal 109,1 pontra javult. Az ESI az euróövezetben a legnagyobb mértékben, 2,0 ponttal Franciaországban, 1,9 ponttal Hollandiában és 1,6 ponttal Németországban érte el. Az olasz ESI 0,0 pontot ért el, a Spanyol 2,2 ponttal csökkent.

Az euróövezetben a feldolgozóipari bizalmi mutató 1,2 ponttal emelkedett, a szolgáltatóipari 0,7 ponttal, a fogyasztói bizalom 1,1 ponttal javult, a kiskereskedelmi ágazat bizalmi mutatója pedig 1,7 ponttal. A pénzügyi szolgáltatások bizalmi mutatója nem változott.

Az euróövezeten kívül a svéd ESI 3,7 ponttal, a brit 1,3 ponttal, a lengyel 1,7 ponttal emelkedett.

Magyarországon 0,7 ponttal 112,4 pontra emelkedett az ESI. Ezen belül az ipari index 1,2 ponttal, a szolgáltatásoké 0,7 ponttal, a fogyasztói bizalom 1,0 ponttal, a kiskereskedelmi pedig 4,0 ponttal emelkedett.