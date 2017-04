Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Disneylanddel" sokkolnak a lengyelek

Az egész kelet-közép-európai régió idegenforgalmára hatással lehet, ha a sok ígérgetés után végre megépül Varsótól nem messze az új aquapark. A párizsi Disneyland után Európa második legnagyobb ilyen típusú szórakoztató létesítménye jöhet létre.

Számos korábbi be nem tartott ígéret után most úgy látszik, hogy a lengyelországi Mszczonówban, mintegy 60 kilométerre Varsótól, 194 hektáron felépülhet a Park of Poland. A Disneyland után ez lesz Európa második legnagyobb szórakoztató parkja. A 700 pálmás, 30 csúszdás, dzsungeles terület építését májusban kezdik meg - írta a gazeta.pl.

A projektet bemutató sajtókonferencián a külföldi befektető, a Global City bemutatta a vízi park makettjét. Az építési engedélyek április végétől lépnek hatályba, így május 4-én megkezdhetik a beruházást. A vállalkozás reményei szerint 2018 végén megnyithatják az aquaparkot, amiről már 10 éve álmodnak.

Hátha mégis úgy lehetne

A lengyelek szkeptikusabbak, hiszen ígéretük volt arra, hogy egy hasonló park - Adventure World Warsaw néven - felépül, de ebből semmi sem lett. Közép-Európa legnagyobb szórakoztató parkjának felépítésén gondolkodott egy török üzletember, sőt a Michael Jackson amerikai popsztár is, így a lengyelek csak remélik, hogy ez a beruházás végre meg is valósul.

A tervek szerint a park naponta 15 ezer látogatót fogadhat, a 30 csúszd hossza összesen három kilométer lesz, termálfürdőket, medencéket, spa komplexumokat és tíz tematikus szaunát is is tartalmaz majd. Az első évben összesen egymillió embert láthatnak vendégül.

A vízi park területén kívül további 80 hektár áll a beruházó rendelkezésére. Ezen hoteleket és kiszolgáló, illetve egyéb kényelmi intézményeket hoznak tető alá a következő 6-8 évben. A közeli A2-es autópálya mellett 2500 ingyenes parkolóhelyet alakítanak ki. A tervek szerint park egész évben nyitva tart majd.