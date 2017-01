Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Draghi: még korai aggódni

Még túl korai aggóni olyan dolgok miatt, mint a megugró infláció, a lazítási program leállítása vagy Trump euroszkeptikus megjegyzései - körülbelül így lehetne jellemezni Mario Draghi ECB-elnök kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatóján elhangzottakat. Ennek ellenére azért az euró gyengült a dollárral szemben. A befektetők túl "galamblelkűnek" találták a kommenteket.

Az Európai Központi Bank (ECB) kormányzótanácsa csütörtöki ülésén a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton. Ennek megfelelően az irányadó kamat maradt nulla százalék, a betéti kamat -0,4, az egynapos hitelkamat 0,25 százalék, az eszközvásárlási program kerete pedig továbbra is 80 milliárd euró, megerősítve ezzel a decemberi döntését, amelyen arról is döntöttek, hogy áprilistól az év végéig az eszközvásárlási keret 80 milliárdról 60 milliárd euróra csökken.

Az ECB továbbra is arra számít, hogy a kamatok hosszabb távon extrém alacsonyan maradnak, még a kötvényvásárlási programjának lejárta után is - mondta Mario Draghi, az Európai Központi Bank (ECB) elnöke.

A MarketWatch tudósítása szerint Draghi - a várakozások szerint - az eurózónás infláció emelkedésének jelentőségét lebecsülte a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján. Azt hangsúlyozta, hogy az infláció várhatónak tovább emelkedik a magasabb energiaárak következtében. Az inflációs nyomás azonban továbbra is alacsony - tette hozzá. A hirtelen megugrás bázishatásnak volt betudható, nevezetesen az olajárak év/éves elmozdulásának, amely tavaly 13 éves mélypontra esett. Ugyanakkor Draghi azt is hozzátette, hogy nem látják jelét annak, hogy az infláció tartósan emelkedésnek indulna.

A jegybankelnök szerint a finanszírozási kondíciók továbbra is nagyon kedvezőek, a vállalati profitabilitás javulása pedig továbbra is támogatja a gazdasági fellendülést. Ugyanakkor megjegyezte az euró kilátásait veszélyeztető kockázatok továbbra is lefelé mutatóak.

A jegybankelnök szerint vannak jelek egy "valamivel erősebb globális növekedésre".

Milyen konfliktus?

Draghi próbálta csillapítani a németek infláció emelkedése miatti, az euróövezeti jegybankkal szemben megfogalmazott kritikájának jelentőségét, különösen Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter meglehetősen nyílt kritikáját a galamb monetáris politikával kapcsolatban. Draghi arra hívta fel a figyelmet, hogy Schäuble is inkább azt hangsúlyozta: nagyon nehéz elmagyarázni az ECB monetáris politikai döntéseit a társadalomnak, mintsem nyíltan kritizálta volna az ECB lépéseit.

Az ECB elnöke emellett hangsúlyozta, hogy az alacsony kamatok most szükségesek ahhoz, hogy a jövőben emelni lehessen, Németország pedig a haszonélvezője volt annak a fellendülésnek, ami az ECB intézkedései nyomán indult meg.

Nem beszéltek kivonulásról

A jegybankelnök szerint a mostani ülésen sem beszéltek a mennyiségi lazítási programból való visszavonásról. A kötvényvásárlási program keretének csökkentése csak "átalakítás" ("recalibration"). Biztosan eljön majd az idő, amikor erről komolyabban, alapos elemzésekre alapozva beszélni kell, "de ennek még nem jött el az ideje" - mondta egy kérdésre válaszolva.

Aggasztó-e Trump?

A jegybankelnök arra a kérdésre, hogy aggasztják-e a hamarosan hivatalba lépő amerikai elnök, Donald Trump megjegyzései a túlságosan erős dollárról és egy potenciális kereskedelmi háborúról, azt válaszolta: még túl korai Trumpról beszélni. Azt hangsúlyozta, hogy az ECB az árfolyamot nem tekinti "célnak", de fontos szerepet játszik az árstabilitásban és a növekedési kilátásokban.

Továbbá azt is hozzátette: erős "nemzetközi konszenzus" van országok között a "leértékelési verseny" elkerülésének szükségességéről.

Draghi megjegyzéseit a piacok nagyon "galamblelkűnek" találták, ezért az euró gyengülni kezdett, 0,6 százalékot esett a dollárral szemben. A tőzsdék és az állampapírpiacokon csak mérsékelt reakciót lehetett látni.