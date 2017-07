Dübörög a cseh fegyverbiznisz

Csehország tavaly 18,24 milliárd korona (209,76 milliárd forint) értékben exportált fegyvereket és hadianyagot külföldre, ami rekordnak számít. 2015-ben a fegyverexport értéke 15,13 milliárd koronát (174 milliárd forint) tett ki - a tavalyi cseh fegyverkivitelről szóló jelentést, amelyet a CTK hírügynökség szemlézett, hétfőn tárgyalja meg a cseh kormány.

A jelentés szerint 2016-ban 1180 esetben adtak ki a hatóságok engedélyt fegyver- és hadianyagexportra - írta az MTI.

A legnagyobb értékű szállítások Irakba (1,66 milliárd korona), az Egyesült Arab Emirátusokba (1,4 milliárd korona), Szlovákiába (1,15 milliárd korona) és Egyiptomba (1,1 milliárd korona) irányultak.

A cseh cégek 2016-ban az Európai Unión kívüli országokba 3,4 milliárd korona értékben szállítottak lőfegyvereket és lőszert. A legnagyobb felvevőpiacuk az Egyesült Államok, Kanada és Thaiföld voltak.

Csehországban tavaly 251 vállalatnak és két vállalkozónak volt fegyverkereskedelmi engedélye. A cseh fegyvergyártó cégek általában termelésük mintegy 90 százalékát viszik ki külföldre. A cseh sajtóiroda megjegyzése szerint más európai uniós országokban ez az arány általában 10 és 30 százalék között mozog.

Jirí Hynek, a cseh fegyvergyártókat tömörítő szövetség elnöke szerint az idén a tavalyihoz hasonló növekedésre már nem lehet számítani, mert a vállalatok szakmunkaerő-hiánnyal küzdenek és termelési kapacitásaik is maximálisan ki vannak már használva. "Az idén is lesz növekedés, de kisebb mértékű, mint 2016-ban. A termékeink iránti érdeklődés egyre nagyobb, ezért kapacitás-bővítésekre van most szükség, ami eltart egy ideig. Komoly gond a szakmunkások hiánya is" - állítja Jirí Hynek.

A kereskedelmi célú export mellett a cseh kormány a hadsereg tartalékaiból tavaly kézi lőfegyvereket és lőszert ajándékozott Iraknak 21,4 millió korona, Jordániának 14,2 millió korona értékben az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harc céljaira.

