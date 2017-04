Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy orosz milliárdos beperelte Putyin bírálóját

Oroszország egyik leggazdagabb embere, Aliser Uszmanov jó hírnevének megsértésére hivatkozva csütörtökön Moszkvában beperelte Alekszej Navalnij ellenzéki politikust.

Navalnij a Twitteren megüzente, hogy a perre tanúként idézteti be Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnököt, akit szerinte Uszmanov megvesztegetett.

Alekszej Navalnij, aki indulni szándékozik a 2018-as orosz elnökválasztáson, március 26-án országos tüntetést szervezett, miután a YouTube-on közölt egyik videóban 70 milliárd rubel értékű korrupcióval vádolta meg Medvegyevet (1 rubel mintegy 5 forintot ér). Az összeállítás Uszmanovot is hírbe hozta az üggyel kapcsolatban - írja az MTI.

A kormányfő és a milliárdos egyaránt tagadta a vádakat, az ellenzéki politikus pedig kitart mellettük.

A per elvesztése és az esetleges büntetéssel járó ítélet kizárhatja az elnökválasztási küzdelemből Navalnijt. Az ellenzéki politikust korábban elmarasztalták egy vitatott korrupciós perben, de az ügyet újra fogják tárgyalni, ami egyelőre nyitva hagyja az esélyeit.

Szaratovban csütörtökön őrizetbe vették Vjacseszlav Malcev ellenzéki bloggert és politikust, akit azzal gyanúsítanak, hogy erőszakot alkalmazott egy rendőr ellen a Navalnij által szervezett március 26-i moszkvai tüntetésen. Sajtóértesülések szerint Malcev szívrohamot kapott, de orvosi felügyelet mellett így is Moszkvába szállították.

Vjacseszlav Malcevet többször is megválasztották önkormányzati képviselőnek a Szaratovi megyében. A tavalyi parlamenti választáson a liberális Népi Szabadság Pártja (Parnasz) országos listáján a második helyen szerepelt, de a politikus nacionalista kapcsolatairól is ismert.

Malcevet szélsőségességgel gyanúsították meg, miután egy tavaly decemberi interjújában kijelentette, hogy 2017-ben forradalomra számít Oroszországban. Sajtójelentések arra hívták fel a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy nappal az őrizetbe vétel előtt jelentette ki a Mir tévécsatornának, hogy a Kreml nem enged meg egy "színes forradalmat" Oroszországban.

Navalnij "megfélemlítésnek" minősítette a Malcev elleni hatósági intézkedést.