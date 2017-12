Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egymillió új munkahelyet ígértek

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) kimutatásai szerint egymillió új munkahelyet hozhat és 245 milliárd euróval növelheti az Európai Unió tagországaiban a GDP-t a hatékonyabb légiforgalmi irányítás.

Csak 2016-ban 15,5 millió perc, azaz 11 ezer nap késést regisztráltak, ezek jelentős része kapacitáshiányból fakadt, vagyis abból, hogy a légiforgalmi irányító szolgálatok nem tudtak több gépet kezelni - mondta Rafael Schwartzmann, az IATA európai régiójának alelnöke a Genfben tartott konferencián. (Kártérítésre köteleznék a légitársaságokat.)

Úgy vélte, ennek oka, hogy az európai légtér széttördelt, és nem lehet hatékonyan szervezni a forgalmat. Bár az uniónak van hatékonyságfejlesztési programja, az Egységes Európai Égbolt (SES), amelynek lényege, hogy a légiforgalmi irányító szolgálatokat régiókba tömöríti. Ez a projekt viszont lassan halad, mert az államok nem akarják feladni saját légiforgalmi irányító szolgálataik függetlenségét.

A helyzetet felismerve az IATA egy alulról jövő kezdeményezéssel nem az unióval, hanem a légiforgalmi irányító szolgálatokkal működik együtt azért, hogy csökkentsék a késéseket. Rafael Schwartzmann beszélt a repülőterek által kivetett szolgáltatási díjakról is, elmondása szerint nagyon sok repülőtér visszaél piaci fölényével és folyamatosan emeli a díjakat. Az adatok szerint az elmúlt tíz évben a reptéri díjak a duplájára emelkedtek, miközben az átlagos jegyár 8 százalékkal mérséklődött. Hangsúlyozta, hogy az unió is felismerte már ezt a helyzetet és az IATA-val is együttműködve dolgoznak egy olyan jogszabályon, amely mindkét fél számára elfogadható.