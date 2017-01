Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elefántokat vett Kína Zimbabwétől

Harmincöt elefántot adott el Kínának a zimbabwei vadgazdálkodási hatóság, hogy finanszírozni tudja működését - írja az Index.hu.

A dél-afrikai ország gazdasága széthullóban van, és a zimbabwei kormány azt állítja, muszáj eladnia a helyi vadállomány egy részét, hogy gondoskodni tudjon az állampolgárairól és támogatni tudja a környezet megóvására irányuló erőfeszítéseket. A kormány az ország több millió dollárt érő elefántcsont-készleteinek eladását is napirendre tűzte. A zimbabwei vezetőség csak most erősítette meg hivatalosan az állatok december 23-i eladását. Korábban állatvédők számoltak be arról, hogy az elefántokat repülőgéppel szállították el Kínába.

A zimbabwei park- és vadgazdálkodási hatóság nem hozta nyilvánosságra, hogy Kína mennyit fizetett a 35 állatért, és azt sem, hogy felnőtt példányokat adtak-e el a kelet-ázsiai országnak. Az afrikai ország vadgazdálkodási hatósága szerint 36 ezernél is több elefánt él az országban. A decemberben eladott példányok, amelyeket a Hwange Nemzeti Parkban fogtak be, három kínai vadasparkba kerültek. (Képünk illusztráció)