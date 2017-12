Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Élelmiszerbotrány alakul a szomszédban - sok étellel van gond

A szlovák kormány arra biztatja a vásárlókat, hogy ha biztosan jó minőségű élelmiszereket akarnak fogyasztani, akkor a hazait válasszák. A legutóbbi ellenőrzés azonban azt találta, hogy így is megjárhatják.

A szlovákiai Állami Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelet munkatársai az idei év első tíz hónapjában több mint 43 ezer ellenőrzést hajtottak végre, és csaknem minden tizedik vizsgálat során feltártak valamilyen hiányosságot - idézte a pozsonyi Új Szó a szaktárca adatait.

A rostán fennakadt élelmiszerek között található például a vietnami kókuszolaj, a szerb mogyorókrém, a kínai mogyoró és az iráni paradicsomkrém, de sok gond a dióval is, amelyben általában több a héjmaradék, mint amennyit a normák megengednek. A mézekben még mindig rengeteg az olyan összevető, amelynek semmi keresnivalója nem lenne benne, a csokoládéfigurákból pedig kispórolják a csokoládét.

Már a hazai sem

A földművelésügyi tárca azt ajánlja a fogyasztóknak, hogy ha csak tehetik, hazai élelmiszert vásároljanak, mert az biztonságosabb. Csakhogy a Szlovák Fogyasztói Szövetség felmérése szerint - amely az élelmiszeripari kutatóintézet tesztjein alapul - a hazai élelmiszerek sem jelentenek százszázalékos garanciát.

Ezúttal a szepesi virslit (szlovákul Spisské párky) vették górcső alá lesújtó eredménnyel. A kilenc vizsgált gyártó (Tauris, Billa, Maros, Berto, Cimbaµák, Tesco, Baron, Fine Life, Mecom) virslijei közül egy sem felelt meg a hatályos normáknak. Ennek a terméknek 80,2 százaléknyi különféle húst kellene tartalmaznia - ezért drágább más hasonló virsliknél -, ám nem ez a helyzet.

Egyes szepesi virsliket kevés vagy nem jó minőségű húsból készítenek. Gondok vannak a zsírtartalommal is, ráadásul több termék szóját is tartalmazott. A gyártók olyan összetevőket is feltüntettek a csomagoláson - szalonna, keményítőszirup - amelyeket ezeknek a termékeknek nem szabadna tartalmazniuk.

