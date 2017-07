Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elfelejtették kikapcsolni a mikrofont - így szivárgott ki, miről beszélgetett Orbán és Netanjahu

Zárt ülésen szidta együtt az EU-t Netanjahu és Orbán, nem vették észre, hogy egy mikrofon bekapcsolva maradt. Netanjahu azt is bevallotta, hogy bombáztak Szíriában - írta az Index.

A zárt ülésen magyar, cseh, szlovák, és lengyel vezetőkkel találkozott az izraeli miniszterelnök. Beszélgetésüket egy bekapcsolt mikrofonnak köszönhetően egy ideig az újságírók is hallották - olvasható a portál cikkében.

"Az EU az egyetlen olyan szervezete országoknak, amely feltételekhez köti a kapcsolatait Izraellel, amely a technológiai és egyéb téren is politikai feltételeket szab" - mondta Netanjahu, aki szerint ez őrület.

Arra kérte a kelet-európai vezetőket, hogy segítsenek neki Európában. Szerinte ez az Unió érdeke. "Az EU a saját biztonságát ássa alá azzal, hogy Izrael ellen tesz lépéseket és a saját fejlődését ássa alá azzal, hogy elvágja magát az izraeli technológiától a maga által támasztott őrült kritériumokkal" - mondta Netanjahu.

A beszélgetésbe bekapcsolódó Orbán Viktor az EU szerint "az EU még ennél is különösebb szervezet. Nem csak azokkal szemben támaszt követeléseket, akik be akarnak lépni, hanem azokkal szemben is, akik már csatlakoztak" - miszerint Orbán úgy tartja, a szabályokat csak addig kell betartani, amíg a vizsga tart.

Az izraeli vezető tucatnyi szíriai bombázásaikról is nyíltan beszélt.