Elképesztő, mit művel Trump a Twitteren

Donald Trump Twitter-bejegyzései legendássá váltak az elmúlt másfél évben. Az USA elnöke úgy véli, egyfajta modern államfői eszközt talált a médiának ebben a formájában, míg mások szerint egy amerikai elnök nem így kommunikál. Megnéztük mi folyik Trump Twitter-oldalán.

Kovács Bertold, 2017. július 19. szerda, 06:20

Donald Trump Twitter-oldalán nem ritka naponta akár 10 bejegyzés sem, melyeknek témája a sporttól a politikáig bármi lehet. Az elmúlt heteket három fő téma jellemezte: az új egészségbiztosítási rendszer tárgyalása, melynek elfogadása jelenleg nem tűnik garantáltnak, a fia oroszokhoz fűződő viszonya, akit emiatt többször is védelmébe vett, s végül Hillary Clinton, aki ellen többször támadást indított.

Ezen felül alkalmi utazásairól is beszámol az elnök. A Bastille bevételének évfordulója alkalmából július 14-én például Párizsban tette tiszteletét. A látogatásról - ahol többek között a Daft Punk slágerével szórakoztatta a katonazenekar a két elnököt - egy egyperces videó-összeállítást közölt az oldalán.

Július 15-én és 16-án a US Women's Open golfbajnokságra látogatott ki. A szurkolók arcát elnézve az elnök megállapította, hogy a rekordszintet elérő, a ciklus kezdete óta 17 százalékos növekedést maga mögött tudó amerikai részvénypiac igazán boldoggá tette az embereket.

Szintén az elnök sportszerető személyiségéről tanúskodik, hogy felszólalt a Los Angeles-i Olimpiáért. Elmondta, hogy mindent megtesz, hogy olimpiát rendezzen az ország. Úgy tűnik ez sikerült is.

Az álhírek ellen többször is felemelte hangját Trump: azt állította, hogy az eltorzított híradás a demokráciát is veszélyezteti, az elnöki tevékenységéről pedig ferde képet ad. Ide kapcsolódó érdekesség, hogy egyes vélemények szerint Trump választási győzelmét jelentősen segíthette az uszító és álhírek terjedése.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egy olyan videót közölt az elnök Twitter-oldala, ahol Trump pankrátorként támadja meg az arca helyén CNN logóval ellátott embert.

Július elején saját közösségi médiás jelenlétére reflektált az elnök. Úgy véli, hogy Twitter-használata nem elnöki, hanem modern elnöki. (Lesújtó az amerikaiak véleménye Trumpról.)

Eseteként viszont értelmezhetetlen a bejegyzése: nem is olyan régen a covfefe szót használta egyik tweetjében, melyet azóta már törölt, de az internetezők éltek az alkalommal és számos mém alapját képezte az elírás.

