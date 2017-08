Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elképesztően jól megy a lengyel fiataloknak - vagy mégsem?

Tankot, csónakot, kutyát és házi kedvencnek szánt pókot is vesznek a lengyelek hitelből - derült ki a friss statisztikai adatokból. Eközben minden 16. adósnak megélhetési gondjai vannak.

Lengyelországban közel 660 ezer 18 és 34 év közötti fiatal adóst tartanak számon, tartozásuk 9,3 milliárd zloty - idézi a Rzeczpospolita a BIG InfoMonitor adatait. A vakáció eljövetelével, a fiatalok további pénzeket vettek fel, így számuk ötezerrel, tartozásuk félmilliárd zlotyval nőtt. A statisztikából az is kiderül, hogy az összesen kilencmillió lengyel adósból minden 16.-nak megélhetési gondjai vannak.

A fiatalok csaknem 70 százaléka tisztában van valóságos helyzetével és annak kockázataival, azaz azzal, hogy mit jelent az eladósodás, de ezt nem veszi eléggé komolyan. Az eladósodottak körében más a helyzet, ők még további hiteleket is felvesznek, a megvett dolgokat inkább olcsón eladják, hogy törleszteni tudjanak. A hitelezők szerint többségük nem megbízható adós, könnyelműek, felelőtlenek.

Furcsa vásárlások

A fiatalok 89 százaléka lakásra vagy autóra veszi fel a kölcsönt vagy olyan eseményt akarnak finanszírozni, amely nagyon fontos. Ilyen például az esküvő. Ugyanakkor az eladósodott ifjak közül negyedmillióan küszködnek a hiteltörlesztéssel.

A hitelből furcsa dolgokat is vásárolnak: komputeres játékokat, tankot, csónakot, lovat, fajtatiszta kutyát, quadot, jachtot, gyerekjátékokat. Mi több, hitelre csináltatnak a plasztikai műtéteket, vesznek fogyasztótablettákat, ültetnek be implantátumot fogsoruk szépítésére. Van, aki különleges szemüveget rendel, vagy éppen új kebleket csináltat. Rendkívül sok kölcsön megy el telefonokra, mi több, telefonszámlákra is