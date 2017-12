Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ellehetetlenítették Putyin kihívóját: nem indulhat a választáson

Az orosz központi választási bizottság hétfőn elutasította Alekszej Navalnij nyilvántartásba vételét a jövő évi elnökválasztásra. Egy vitatott bírósági ítéletre hivatkoznak - írja az Index az MTI alapján.

Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert Navalnijt súlyos bűncselekmény miatt elítélték már az idén. A bizottság 13 tagjából 12-en támogatták a határozatot, egy fő pedig tartózkodott.

A férfit még 2013-ban vádolták meg és ítélték el sikkasztásért, Kirovban állítólag a helyi faipari vállalat kárára követte el a csalást, miközben a kormányzó Nyikita Beliknek dolgozott tanácsadóként. Navalnij az ítéletet kezdettől fogva koncepciós pernek hívta, mely gyanújának az Emberi Jogok Európai Bírósága helyt adott. A megismételt eljárást idén nyáron tartották, melyen ismét elítélték, de ezúttal csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Már az előtt biztosra vették az ellene hozott ítéletet, hogy az megszületett volna.

A bizottság érvelése így megfelel az orosz jogszabályoknak, melyek valóban tiltják, hogy közügyektől eltiltott személy induljon a választáson. A Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb ellenfelének tartott Navalnij közölte, hogy minden lehetséges fórumon, így az alkotmánybíróság előtt is fellebbezni fog a döntés ellen. A politikus egyúttal a március 18-ra kitűzött elnökválasztás bojkottjára szólította fel híveit.

Rajta kívül még más jelöltet is elutasítottak: Szergej Polonszkij idén júliusban ítélték el pénzügyi szabályok megsértése miatt, de az ügye közben elévült. A bizottság esetében arra hivatkozott, hogy a leadott papírokban nem tüntette fel felesége külföldi ingatlanjait, de ezt még pótolhatja.

Kszényija Szobcsak orosz televíziós személyiség a Polgári Kezdeményezés elnökjelöltjeként hétfőn nyújtotta be a bejegyzéséhez szükséges iratokat a választási testülethez. Szobcsakot szombaton választotta be a Polgári Kezdeményezés a párt vezető szerveibe egyben pedig elnökjelöltjének is megtette. A jelölt programjában szerepel, hogy parlamentáris demokráciává változtatná Oroszországot az elnöki rendszer helyett - írja a portál.