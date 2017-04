Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elrettentő példaként szolgálhat a szlovák atomerőmű

Biztosra vehető, hogy elhúzódik és az eredetileg tervezettnél jóval többe kerül a mohi atomerőmű 3. és 4. blokkjának a befejezése.

A Szlovák Villamos Művek részvényesei elfogadták a Szlovákiában lévő Mohi atomerőművében folyó bővítés új költségvetést. E szerint a két új blokk felépítésével kapcsolatos költségek elérik az 5,4 milliárd eurót - idézte a társaság adatait a pozsonyi Új Szó. (A Paks 2. projektre, amely több mint két és félszer nagyobb áramtermelő kapacitású erőművet eredményezhet, mint a mohi 3-as és 4-es blokk együttes termelési képessége, 10 milliárdos orosz hitel vesz fel a magyar kormány, de a költségek ennél nagyobbak - a szerk.)

A részvényesek azzal is egyetértettek, hogy a kivitelező olasz Enel a 3. blokkot 2018 végéig, a 4.-et pedig egy évvel később adja át.

Csak azzal a feltétellel értettünk egyet a költségvetés növelésével, hogy az ehhez szükséges összeget a cég többségi tulajdonosának számító magánbefektetők teremtik elő és nagyobb befolyást követeltünk a vállalatban 34 százalékos tulajdonrésszel bíró államnak is - mondta Peter Ziga gazdasági miniszter.

Elszálló határidők

A mohi atomerőmű 3. és 4. blokkját eredetileg 1987-ben kezdték el építeni, 1991-ben azonban leálltak a munkával. Az olasz Enel 2006-ban jutott hozzá a Szlovák Villamos Művek 66 százalékos részvénycsomagjához, és a szlovákiai áramtermelő többségi tulajdonosaként 2008-ban látott hozzá a mohi erőmű 3. és 4. blokkjának a befejezéséhez.

Eredetileg azzal számoltak, hogy a 3. blokkot 2012-ben a következőt pedig 2013-ban adják át. 2013-ban ezt 2014-re és 2015-re módosították, azóta pedig folyamatosan halasztgatják a befejezés határidejét.

Elszálló költségek

A még múlt század nyolcvanas éveiben kidolgozott tervek 1,8 milliárd eurós beruházási költséggel számoltak. Az Enel 2008-ban 2,8 milliárdos költségvetést vezetett elő, amit 2013-ban 3,8 milliárd, 2014-ben pedig 4,63 milliárd euróra növelt. Ez utóbbit fejelték meg most újabb csaknem 800 millió euróval (több, mint a 4-es metró költségeinek fele - a szerk.).

A Szlovák Villamos Művek szerint a most felvázolt ütemterv már reálisnak tűnik, mostanra ugyanis a 3. blokknak már csaknem a 95, a 4.-nek pedig a 83 százaléka készült el. A gyors átadás az Enelnek is az érdeke, tavaly ugyanis eladta 66 százalékos tulajdonrésze felét a cseh EPH csoportnak, és a fennmaradó résztől is meg szeretne válni. A pozsonyi kormány ezt csak a mohi projekt lezárása után engedélyezi.