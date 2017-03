Ennek nagy pofára esés lehet a vége

A német szövetségi kormány támogatja Donald Tusk megerősítését az Európai Tanács (EiT) elnöki tisztségében, és azzal számol, hogy a lengyel politikust újra meg is választják az uniós állam-, illetve kormányfőket összefogó testület vezetőjének - mondta a német kormány egy magas beosztású tisztségviselője szerdán Berlinben.

A név nélkül nyilatkozó tisztségviselő elmondta: a német kormány várakozása szerint a lengyel liberális politikust túlnyomó többséggel erősítik meg tisztségében a csütörtökön kezdődő brüsszeli uniós csúcson - írja az MTI. A berlini vezetés tudomása szerint mindössze egy ország ellenzi a volt lengyel kormányfő újraválasztását - tette hozzá.

A mostani lengyel kormány azon felvetésére, miszerint Donald Tusk a német kormány jelöltje az elnöki tisztségére, felidézte, hogy a politikust valamennyi tagország egyetértésével választották meg a testület vezetőjének 2014-ben, és hozzátette, hogy az egyhangú döntés alapján Tusk éppen úgy tekinthető német, mint például francia vagy belga jelöltnek.

Előzőleg Steffen Seibert német kormányszóvivő berlini tájékoztatóján kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy Angela Merkel támogatja-e Donald Tusk újraválasztását. Mint mondta, a döntés az uniós tagországok vezetőinek közös feladata. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kancellár nagyra értékeli Donald Tusk tevékenységét.

A nagy machináció

A jelenlegi lengyel kormány nagyon szeretné elmozdítani Donald Tuskot az EiT éléről, ennek érdekében be is jelentették, hogy Lengyelország Jacek Saryusz-Wolskit jelöli az EU állam- és kormányfőit tömörítő tanács elnöki posztjára az azt jelenleg betöltő Donald Tusk korábbi lengyel miniszterelnök ellenében. Ennek érdekében a Financial Times információi szerint még puhatolózott is a lengyel kormány, ám igen kemény falba ütköztek. Az Európai Néppárt - amelynek pártcsaládjába a kormányzó lengyel Jog és Igazságosság párt is tagja az uniós parlamentben - ugyanis kizárta soraiból Saryusz-Wolskit. (A lengyel kormány új jelöltjének gyenge pontja erre a posztra, hogy ő soha nem volt miniszterelnök, szemben Tuskkal, ami nem utolsó szempont az EiT elnök megválasztásában - a szerk.)

Az Európai Tanács elnökének mandátuma két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit. Donald Tusk 2014. december 1-től tölti be a tisztséget, megbízatása 2017. május 31-ig szól. Újraválasztását Lengyelország ellenzi.