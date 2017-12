Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Észak-Korea már bontja a pezsgőt - Hawaii-n atomtámadásra készültek

Nagy pompával ünnepelték meg Észak-Koreában a legutóbbi rakétakísérletet az ország állami hírügynöksége szerint. Az amerikai hadsereg pedig gyakorlatot tartott a Hawaii-szigeteken, egy esetleges atomtámadásra készültek fel.

A kommunista ország szerdán ismét azzal kérkedett, hogy sikeres kísérletet hajtott végre egy Hvaszong-15 típusú, új fejlesztésű rakétával. Erről azt állítják, hogy már az Egyesült Államok egész területét képes elérni.

Utóbbi tényt nem tudta kétséget kizárhatóan megerősíteni a dél-koreai védelmi minisztérium: pénteken arról számoltak be, hogy 13 ezer kilométeres hatótávolságú lehetett a kilőtt rakéta, az indítás valószínűleg sikeres volt. De Szöulban kétségesnek tartják, hogy a teszttel kapcsolatos minden észak-koreai állítás igaz - írja az MTI.

Észak-Korea sztálánista rezsimje péntek este tűzijátékokkal és utcai előadásokkal ünnepelt. A Koreai Munkapárt napilapja, a Rodong Szinmun a szombati címlapján képeket közölt a Phenjan központjában lévő Kim Ir Szen téri ünneplésről. A tér az ország néhai vezetőinek arcképével volt díszítve, és zsúfolásig telve volt katonákkal és civilekkel. A központi ünnepségen Kim Dzsong Un állami vezető nem volt jelen, de kormányának tagjai, a párt és a hadsereg vezetői igen.

A szerdai rakétaindításra reagálva Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Phenjan újabb szankciókra számíthat. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai rendkívüli ülésén Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az Észak-Koreával fenntartott kapcsolatok megszakítására szólított fel minden országot. Moszkva szerint viszont Washington is provokálja Észak-Koreát.

Mindenközben a Hawaii-szigeteken

A Pearl Harbor ellen indított japán támadás után és a hidegháború alatt rendszeresen megszólaltak a Hawaii-szigeteken elhelyezett szirénák, amelyek légiriadókra figyelmeztettek, de az elmúlt több mint 25 évben soha. Pénteken az észak-koreai tesztek után az Egyesült Államok hadserege most újra beindította a kürtöket - írja a CNBC.

A riadópróbát az új nagy hatótávolságú rakéta miatt rendelték el, ugyanis Hawaii az amerikai fegyveres erők egyik fontos támaszpontja, amely ráadásul közel esik Észak-Korához. Nem kizárható egy támadás, ezért az állam kormányzója, David Ige szerint fontos, hogy felkészüljenek egy esetleges támadásra. Ha egy rakétát kilőnek, 20 perc van arra, hogy a helyiek és a turisták eljussanak az óvóhelyekre.

Az óvintézkedések a népszerű üdülőhelyen nincsenek összefüggésben Lindsay Graham republikánus szenátor pénteki kijelentésével, mely egy háborút vetített előre. "Ha háborúba kell mennünk, hogy ezt leállítsuk, akkor megtesszük. Jelenleg efelé tartunk, ha nem változnak a dolgok" - mondta újságíróknak.

Szakértők azonban higgadtságra szólították fel Grahamet és a háborúpártiakat - köztük valamennyire Donald Trumpot is -, ugyanis annak az esélye, hogy nukleáris válaszcsapás nélkül maradjon egy Észak-Korea elleni támadás, már gyakorlatilag nulla. Az is világos, hogy szárazföldi beavatkozás és egy humanitárius katasztrófa nélkül a harc kivitelezhetetlen - ahogy azt korábban a Pentagon egy levélben is megerősítette.

Ráadásul a koreai atomprogram egyre előrehaladottabb, miközben a hordozóeszközök is javultak. A közeli jövőben újabb tesztek jöhetnek.

A címlapképen a pénteki parádé látható, forrása: AFP.