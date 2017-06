Ettől ódzkodik a magyar kormány - Mi lesz így az uniós pénzekkel?

Újabb ötlet hangzott el, hogyan lehetne szigorítani a kohéziós források felhasználását. A német kormány után most az igazságügyi biztos állt elő egy ötlettel. A Politicónak adott interjújában arról beszélt, hogy ő az uniós ügyészség felállítását szabná a pénzek lehívásának feltételéül.

Szabó Zsuzsanna, 2017. június 8. csütörtök, 11:56

Ha valaki uniós pénzt akar, akkor csatlakoznia kell az Európai Ügyészség joghatóságához - fogalmazta meg a nyomatékos üzenetet Vera Jurová igazságügyi biztos, aki erről a Politicónak beszélt.

Az Európai Ügyészség felállításához a jelen állás szerint 20 uniós tagállam csatlakozik, az erről szóló megállapodás csütörtökön (június 8.) írják alá a brüsszeli portál szerint. Korábban a német kormány tett egy olyan javaslatot, amely a kohéziós pénzek felhasználását 2020 után a jogállamiság alapelveinek betartásához kötné. Utóbbit Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke nem tartja jó ötletnek.

Ha a cseh biztos véleménye meghallgattatik, akkor azok a kormányok, amelyek nem akarnak csatlakozni a páneurópai bűnüldöző szervhez, amely egyebek mellett a csalásokat, az uniós költségvetéshez kapcsolódó korrupciót, valamint határon átívelő áfacsalásokat lenne hivatott vizsgálni és eljárási joga is lenne, azok nem kaphatnának pénzt a kohéziós alapokból. Utóbbi 2014-2020 közötti időszakban 63,4 milliárd eurós keretet jelent összesen, de a szigor csak a következő, 2021-től induló új uniós költségvetési ciklusra vonatkozna.

Az Európai Ügyészség felállítására először 2000-ben tettek javaslatot, de a nemzeti bűnüldöző rendszerek működésébe való beavatkozás lehetőségéről szóló viták miatt az intézmény felállítása tolódott.

Az új unós intézmény felállításához egyelőre Hollandia, Svédország, Málta, Magyarország és Lengyelország nem csatlakozik, az Egyesült Királyságnak, Írországnak és Dániának pedig megvan a lehetősége arra, hogy kimaradjon (opt out) az uniós igazságszolgáltatási kezdeményezésből. (Ez persze nem jelenti azt, hogy később ne csatlakozhatnának az intézményhez.) Jurová ugyanakkor azt is reméli, hogy a kimaradó országok támogatását is el lehet nyerni, ha az uniós források felhasználásához kötik ezt a kezdeményezést.

Itt nemcsak a pénzről van szó, hanem az adófizetők bizalmáról is

- mondta a Politicónak a biztos, aki szerint logikus, hogy azok a tagállamok, amelyek további jelentős forrásokat akarnak, azok az ügyészség felügyelete alá tartozzanak.