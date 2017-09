Ezért lőtt ki rakétát Észak-Korea - megszólalt Kim Dzsong Un

Észak-Korea meg akarta fékezni az amerikaiak harci kedvét, arra törekedve, hogy megteremtse a katonai erőegyensúlyt az Egyesült Államokkal szemben azzal, hogy újabb rakétatesztet hajtott végre – mondta Kim Dzsong Un a KCNA állami hírügynökség jelentése szerint.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 16. szombat, 15:10

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott: "Végső célunk az, hogy megteremtsük a valós erőegyensúlyt az Egyesült Államokkal szemben, s annak vezetőit elriasszuk attól, hogy katonai megoldásról beszéljenek".

Kim Dzsong Un jelezte azt is, hogy országa a szankciók ellenére is tökéletesíteni akarja nukleáris erejét. Tudósainak és mérnökeinek a jövőben is dolgozniuk kell az észak-koreai rakétatechnika további korszerűsítésén - írja a vg.hu, az MTI-re hivatkozva.

Az ország sikereket ért el rakétapotenciáljának fejlesztése terén, annak ellenére, hogy évtizedek óta büntető intézkedések vannak érvényben vele szemben - mondta, hangsúlyozva, hogy Phenjan meg akarja mutatni a "nagyhatalmi sovinisztáknak, miként képes tovább haladni útján a korlátozó intézkedések ellenére is".

Sikeresnek nevezte a mostani rakétatesztet, megállapítva, hogy a Hvaszong-12-es típusú közepes hatótávolságú rakéta a tervezettnek megfelelő röppályán haladt, átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaido felett, majd pontosan a kijelölt helyen csapódott a Csendes-óceánba.

