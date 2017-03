Ezt iszonyúan irigyelni fogja Trump!

Szabályos aukciós háború robbant ki a nagy könyvkiadók között azért, hogy melyikük jelentesse meg Michelle és Barack Obama visszaemlékezéseit. A korábbi elnököknek a töredékét sem ígérték annak az összegnek, amelyet ők kaphatnak, és a kínálati versenynek még nincs vége.

Több mint 60 millió dollárt (17 milliárd forint, egy jobb focistadion ára) ad Penguin Random House könyvkiadó Michelle és Barack Obamának azért, hogy nála jelentessék meg a Fehér Házban töltött nyolc évüket felidéző könyvüket - írta a Financial Times (FT). A volt first lady és elnök külön-külön írja meg visszaemlékezéseit, de a kiadási jogokat közösen értékesítik.

A legnagyobb kiadók aukciós háború vívtak a borítékolható best sellerért, és a meccs hetekig tartott. A versenyzők között volt a későbbi nyerte Penguin Random House, amely kiadta Obama előző három könyvét, a HarperCollins, amely Rupert Murdoch médiamágnás kezében van (aki szemben a liberális volt elnökkel konzervatív), a Simon & Schuster, amely a CBS tulajdona és a Macmillan. A versenyben a hírek szerint a Penguin vezet.

Mindent vernének

Ha a HarperCollins nyert volna, akkor Obamáék egy kiadóhoz kerülhettek volna Bill O"Reillyvel, a Fox News egyik újságírójával, az elnök legdühödtebb bírálójával. Érdekesebb azonban ennél, hogy Obama elődei közel sem kaptak annyit a memoárjukért, mint amennyit neki és feleségének kínáltak. (Kérdés, hogy Donald Trump mit tud majd felmutatni? - a szerk.)

Bill Clinton, aki 1992 és 2000 között állt az ország élén, 15 millió dollárt kapott visszaemlékezéséért 2004-ben. Utóda - egyben Obama elődje - George W. Bush csak 10 milliót kaszált 2000 és 2008 közti elnöki periódusa sztorijáért, pedig ebben az időszakban történt a 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadás, a Bush által indított 2003-as iraki háború és a 2008. szeptemberi pénzügyi összeomlás.

Régi motoros

Obamát joggal nevezhetjük grafománnak, hiszen bokros politikusi teendői mellett már három könyvön van túl, köztük egy gyerekeknek szólón. Ezekkel messze nem kaszált akkorát, amekkorára most számíthat. A Forbes adatai szerint 2006-os best sellerével, a The Audacity of Hope-pal, illetve gyerekkönyvével, az Of Thee I Sing: A Letter to My Daughtersszel 8,8 millió dollárt keresett.

Előző memoárja, a Dreams from My Father, amely 2004-ben jelent meg önmagában 6,8 millió dollárt hozott a konyhájára. Az FT-nek nyilatkozó szakértők azzal magyarázzák a kiadók mostani elképesztő érdeklődését, hogy felesége, a rendkívül népszerű Michelle visszaemlékezéseit egy pakkban vehetik meg a volt elnök új könyvének kiadói jogával.

