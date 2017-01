Ezt még Orbán sem tette meg

Magasabb szintre emelte a rezsicsökkentést Robert Fico szlovák kormányfő azzal, hogy kormánya visszamenőleges hatállyal fogja csökkenteni a januári gáz- és áramszámlákat.

Robert Fico kedden ismét arra szólította fel az embereket, hogy tépjék szét a januári villany- és gázszámláikat, mivel azok túlzott összeget tartalmaznak - írta a pozsonyi Új Szó. A kormányfő szerint az Árszabályozási Hivatal szerdán új határozatban szabja meg az árakat január 1-ig visszamenőleg.

Az új árak megegyeznek majd a 2016-os költségekkel. Fico igyekezett eloszlatni a számlákkal kapcsolatban az utóbbi napokban kialakult zavaros kommunikációt. A miniszterelnök ugyan már egy hete kijelentette, hogy a díjakat nem kell befizeti, a szolgáltatók szerint viszont a számlák érvényesek, és aki nem fizeti be a cechet, attól be fogják hajtani a rajta szereplő összeget.

A kormánypárt, a baloldali Smer kommunikációja is kaotikus volt: vasárnap Peter Pellegrini miniszterelnök-helyettes azt tanácsolta, hogy a számlákat ne tépjék szét, de ne is fizessék be. Fico szerint a kormány kész törvényt is módosítani, ha a hivatal nem változtat az árszabályozáson. A miniszterelnök szerint az energiaárakban nem lehetnek akkora kilengések, mint amekkorát a hivatal januártól érvényes szabályozása lehetővé tett.