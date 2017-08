Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fával kéne "betelepíteni" Magyarországot Trump miatt

Komoly sikereket ért el az a mozgalom, amely ellensúlyozni akarja, hogy Donald Trump amerikai elnök kivonta az USA-t a nemzetközi klímavédelemből. Annyi fát akarnak ültetni a világon, amennyi elnyeli az emiatt a levegőbe kerülő plusz szén-dioxidot.

Jól halad előre a "Donald Trump erdőtelepítés a klímaváltozás megelőzésére" névre hallgató projekt - írja a BBC. A kezdeményezés, amelyet környezetvédők indítottak útjára, immáron 120 ezer faültetési ígéretet gyűjtött be a világ minden tájáról. Aki csatlakozni akar, az vagy fákat ültethet saját környezetében, vagy pénzzel támogathatja a fásítást bárhol a világon.

Hogy jön ehhez?

A projekt ötletét az adta, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke látványosan tesz a klímatudomány eredményeire. A tavalyi elnökválasztási kampányban többször elismételte, hogy a Föld klímaváltozásának lehetőségét a kínaiak találtak ki annak érdekében, hogy költséges energetikai beruházásokba hajszolják az USA-t, amelynek emiatt romlana gazdasági versenyképessége.

Ennek szellemében az elnök kiléptette az Egyesült Államokat a 2015 végén aláírt párizsi klímamegállapodásból. Mint mondta, munkahelyekbe kerülne, ha betartanák az USA vállalásait. Visszalépett attól a környezetvédelmi programtól is, amelyet elődje, Barack Obama kormánya fogadott el.

A Trump erdőtelepítési projekt szervezőinek beszámolója szerint sok mindenkivel találkoztak szerte a világon, akiket mindez felháborít. Az USA elnökét végül is a világ népességéhez képest kevesen választották meg, ám ezek a döntéseivel az egész emberiség jövőjét kockáztatja.

Nagy fába vágták a fejszéjüket

A kezdeményezés szervezői kiszámolták, hogy a Trump döntései miatt a levegőbe kerülő plusz szén-dioxid elnyeletéséhez jelentős, de nem megvalósíthatatlan fatelepítésre lenne szükség.

Azzal számolnak, hogy az elnök félresikerült klímapolitikája miatt 650 megatonna szén-dioxidot kell kiszívatniuk a fákkal 2025-ig, ami azt jelenti, hogy több mint 100 milliárd új fa elültetéséről kell gondoskodniuk. Ez azt jelenti, hogy Kentucky állam nagyságának megfelelő területet kell beültetniük sok kis részletben. (Nagyjából Magyarország plusz a Vajdaság felének megfelelő területről van szó - a szerk.)

Sok kicsi sokra megy

A lelkes környezetvédők tudják, hogy nevetségesen nagy számokról van szó, de úgy vélik, ennek ellenére végre lehet hajtani a tervüket. A projekt központját Új-Zélandon hozták létre márciusban. A világon 450 olyan embert találtak, aki faültetést vagy ennek finanszírozását ígérte. Az első hónapban még "csupán" 15 ezer fára volt vállalásuk, ami a nyár végére 120 ezerre emelkedett.

Vannak akik Madagaszkáron, mások Haitin, Etiópiában vagy Nepálban léptek be a projektben. Olyanok is akadnak, akik a kezdeményezés hatására ültettek fát, amelynek elküldték az ezzel kapcsolatos számla másolatát a szervezőknek.



Nyugodtan karolja fel!

Trump egyik életrajzírója szerint az ingatlanmágnásból lett elnök világában az a siker mércéje, hogy az ember hány terméken és projekten tudja eladni a nevét. Az övé nyakkendőktől és alsóneműktől kezdve szállodákon, golfklubokon és kaszinókon át ingatlanfejlesztési projektekig nagyon sok mindenen megjelent. Ahogy a könyv szerzője mondta: szerinte Trump elsőrangú promótere saját magának.

Ezért sokan azt vetették a Trumpról elkeresztelt erdősítési projekt szervezőinek szemére, hogy az elnök kezére játszanak, aki örül a dolognak, hiszen ez is csak egy újabb vállalkozás, amely az ő nevét viseli. A környezetvédők azonban nem bánják ezt. Sőt örömmel vennék, ha Trump nyilvánosan felkarolná az ötletüket, amivel növelné annak ismertségét és azokat a híveit is a részvételre buzdítaná, akik most az elnök elleni propaganda részének tekintik a róla elnevezett fatelepítést.

