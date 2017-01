Felfüggesztették Trump rendeletét

Felfüggesztette a bíróság Donald Trump pénteki rendeletét, így nem utasíthatók ki azok a beutazók, akik a hét ország állampolgáraira kiterjedő elnöki döntés érvénybe lépésekor már úton voltak, de csak az amerikai repülőterekig juthattak – írja az Index.hu a BBC-re hivatkozva.

Körülbelül kétszáz emberről lehet szó. Azért nem több, mert sokakat már az Egyesült Államokba induló gépekre fel sem engedtek az érvényes beutazási, munkavállalási engedély ellenére sem. A rendelkezés Irán mellett hat arab országra, Irakra, Szíriára, Jemenre, Szudánra Líbiára és Szomáliára vonatkozik.

Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége (ACLU) fordult a bírósághoz vitatva a menekültek befogadását is felfüggesztő elnöki rendelet jogszerűségét, amely a beutazást egyelőre 90 napra tagadja meg a hét említett ország állampolgáraitól.

Ez azonban nem jelenti, hogy szabadon távozhatnak a tranzitzónában rekedtek. Az elnöki rendelet jogszerűségének megvitatása után dől el, hogy beléphetnek az Egyesül Államokba vagy visszaútra kényszerülnek - olvasható a portálon.

A rendelet Trump szerint "prímán működik", bár a repülőtereken tüntetések is voltak ellene. Az elnöki döntés megítélését árnyalja az is, hogy Mike Pence alelnök - még 2015 decemberében, kormányzóként, mielőtt Trump neve egyáltalán felmerült volna a reális elnökjelöltek között - twitteres üzenetében azt írta: a muzulmánok kitiltása jogszerűtlen és alkotmányellenes volna. Trump szerint azonban ez nem muszlimok kitiltásáról van szó - ami formálisan igaz, hiszen más országokból érkezhetnek muszlimok és a rendelet sem említi az iszlámot, csupán az állampolgárságot. (A rendelet a kettős állampolgárokra is vonatkozik, amennyiben ez egyik állampolgárságuk a hét ország valamelyikéből való.)

Trump tehát gyorsan csatát vesztett a bírósággal szemben - a rendelet érvényesítéséhez a Kongresszusra nincs szüksége az elnöknek, ám a bíróság felülvizsgálhatja.

"Bebizonyítottuk, hogy a bíróságok működnek. Az elnök rendelete jogellenes és Amerika-ellenes" - nyilatkozta a felfüggesztésről szóló döntés után az ACLU elnöke. Anthony Romero szerint jeles nap a döntés. Igaz, ez nem jelenti, hogy a rendelet már nem érvényesíthető: a felfüggesztés csak a kiutasítást tiltja meg, így az érintettek továbbra is a repülőtereken kénytelenek várni. Két iraki állampolgárnál azonban már azt is sikerült elérni, hogy be is engedjék őket az Egyesült Államok területére.

