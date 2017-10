Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Feszültséget okozhat az új amerikai büntetővám

Az amerikai kereskedelmi minisztérium további büntetővámot vetett ki a kanadai Bombardier Aerospace repülőgépipari csoport újonnan kifejlesztett utasszállító típusára azzal a váddal, hogy áron alul értékesítettek az Egyesült Államokban.

A pénteken kihirdetett döntés kiélezheti a kereskedelmi feszültséget az Egyesült Államok, valamint a gyártó országok, Kanada és Nagy-Britannia között - írta az MTI.

A washingtoni tárca előbb szeptember 26-án sújtotta 219,63 százalékos importvámmal a 108-133 személyes kategóriába tartozó, kéthajtóműves, közepes hatósugarú C-Series minden típusát állami támogatás címén. Pénteken további 79,82 százalékos antidömping vámot szabott ki a gépekre, miután arra az előzetes megállapításra jutott, hogy önköltségi ár alatt értékesítették azokat.

Az egyik legnagyobb amerikai légitársaság, a Delta tavaly 125 C-Series repülőgépre adott megrendelést a Bombardier-nak, 5,6 milliárd dollár értékben. A Boeing áprilisban nyújtott be panaszt, azon a címen, hogy a Delta "dömpingáron" jut hozzá a gépekhez, és ezt a kanadai gyártónak nyújtott hazai és brit állami támogatások tették lehetővé. A Delta és a Bombardier egyaránt azzal védekezik, hogy a Boeing kínálatában nem is szerepel a C-Serieshez hasonló kategóriájú utasszállító repülőgép.

A Bombardier 75 gépet szállított le eddig, darabonként 19,6 millió dollárért. A Boeing szerint csak az önköltségi ár 33,2 millió dollár.

Az együttesen immár 299,45 százalékos vám azt jelenti, hogy a gép gyakorlatilag eladhatatlanná válik az Egyesült Államokban. A kereskedelmi minisztérium december 12-én, illetve december 19-én jelenti be végleges döntéseit, amelyek azonban csak akkor emelkednek jogerőre, ha az Egyesült Államok nemzetközi kereskedelmi bizottsága is jóváhagyja azokat. A dömpingvitákban döntnöki jogkörökkel is felruházott, szövetségi hatáskörű bizottság várhatóan a jövő év elején mondja ki a végső szót.

A montreali székhelyű Bombardier fellebbezhet a döntés ellen, a kanadai kormány pedig a Kereskedelmi Világszervezet elé viheti az ügyet.

A kanadai kormány pénteken mély csalódottságának adott hangot, de jelezte, hogy folytatja az ügyben az egyeztetést a Boeinggal és az amerikai kormánnyal a legmagasabb szinten.

A kereskedelmi vitában Nagy-Britannia is érintett, mivel a C-Series típus számos alkatrészét Észak-Írországban gyártják. A kanadai cég 520 millió font (190 milliárd forint) beruházással építette fel a belfasti üzemet, ahol 4100 alkalmazott dolgozik, de a beszállító hálózattól további 14 ezer észak-írországi munkahely függ.