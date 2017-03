Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fillon felesége elmondta, mi igaz az őrült pletykákból

Tagadja a vádakat és teljes támogatásáról biztosította a férjét Penelope Fillon, az ötven nap múlva esedékes francia elnökválasztás konzervatív jelöltjének felesége A Le Journal du Dimanche (JDD) című vasárnap megjelenő hetilapnak adott exkluzív interjúban.

Most először szólalt meg Penelope Fillon, akit azzal gyanúsított meg több mint egy hónapja a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség, hogy férje parlamenti asszisztenseként nem végzett tényleges munkát.

Penelope Fillont 1988 és 1990 között, majd 1998 és 2002 között, valamint 2012 május és 2013 november között alkalmazta Francois Fillon nemzetgyűlési képviselőként asszisztensként, de felesége az ügyészi kihallgatásán - a Le Monde című napilap által megszerzett jegyzőkönyv szerint - azt vallotta, hogy munkája soha nem volt hivatalos. A köztes időben Fillon képviselői utódának is Penelope Fillon volt az asszisztense.

Francois Fillon azt mondta korábbi interjúiban, hogy felesége 15 éven át dolgozott mellette, 3677 eurós nettó átlagbéréért, ami kiugróan magasnak számít a többi asszisztens átlagosan 2 ezer eurós juttatásához képest - írja az MTI.

A JDD-nak adott interjúban Penelope Fillon azt mondta, hogy "nagyon különböző feladatokat" látott el a férje mellett.

"Az volt a feladatom, hogy segítsem a képviselői kapcsolattartásban az emberekkel" - mondta Penelope Fillon. "A titkárnőjével együtt intéztem a levelezését. Jegyzeteket készítettem a férjemnek, feljegyzéseket írtam a helyi eseményekről a választókörzetében, hogy a jegyzeteim alapján meg tudja írni a beszédeit. Helyi sajtószemlét is összeállítottam. Képviseltem őt az eseményeken. Átolvastam a beszédeit" - sorolta Penelope Fillon az interjúban.

Fillon felesége az is elmondta, hogy minden dokumentumot, e-mailt és jegyzetet átadott a nyomozóknak, amelyek szerinte bizonyítják, hogy ténylegesen dolgozott a férje mellett. Azt tanácsolta a férjének, hogy folytassa a kampányt.

"Ellentétben a többiekkel, én nem hagyom el őt ... Én azt mondtam neki, hogy végig kell csinálni, Mindennap ezt mondom neki. De ő dönt. Hogy képes ennyire kitartani, az elképesztő bátorságának a bizonyítéka. Ő az egyetlen jelölt, akinek van tapasztalata, elképzelése és kellő határozottsága Franciaország vezetéséhez" - fogalmazott az elnökjelölt felesége.

A walesi származású visszahúzódó, háztartásbeliként ismert Penelope Fillon azt mondta: a hosszú hallgatás után azért szólalt meg, hogy véget vessenek azoknak "az őrült pletykáknak", amelyek szerint kórházban ápolják, illetve, hogy elhagyta a férjét.

"Itt vagyok, mindig is itt voltam és mindig is itt leszek. Francois-val vagyok 36 éve, és amíg csak élünk, itt leszek vele" - mondta Penelope Fillon.

Az interjú néhány órával azelőtt jelent meg, hogy Fillon kampánystábja - azzal a katolikus egyesülettel, amely 2012-ben a házasság intézményét a homoszexuális párokra kiterjesztő törvény elleni tömegtüntetéseket szervezte - a párizsi Trocadéro téren rendez nagygyűlést vasárnap délután Fillon elnökjelöltségének támogatására. Az erődemonstráció célja bebizonyítani, hogy a pártjában elszigetelődött elnökjelöltet a jobboldali kemény mag továbbra is támogatja.

Az Ifop közvélemény-kutatóintézet vasárnap nyilvánosságra hozott felmérése szerint a franciák 71, a jobboldali választóknak pedig 47 százaléka szeretné, ha Fillon visszalépne az elnökjelöltségtől, és átadná a helyét egy másik jobboldali politikusnak. A megkérdezettek 64 százaléka az előválasztás második helyén végzett Alain Juppét, Bordeaux jelenlegi polgármesterét, 34 százalékuk Francois Baroin volt költségvetési minisztert, 30 százalékuk pedig Xavier Bertrand volt munkaügyi minisztert látná szívesen. Francois Fillont 29 százalék tartaná meg jelöltnek.

A jobbközép Köztársaságiak szavazótáborának két hete még 70 százaléka támogatta Fillont, most már csak 53 százalék - írta az MTI.