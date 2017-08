Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos embert nevezett ki Trump

Donald Trump amerikai elnök szerdán Hope Hicks személyében kinevezte a Fehér Ház ügyvezető kommunikációs igazgatóját - írja az MTI.

A 28 éves Hope Hicks az elnök egyik bizalmas munkatársának számít, aki a tavalyi elnökválasztási kampányban is kommunikációs munkatársként dolgozott Donald Trump mellett.

A kinevezéséről nyilvánosságra hozott közlemény szerint Hicks a Fehér Ház szóvivőjével, Sarah Huckabee Sandersszel együttműködve irányítja átmenetileg a kommunikációs igazgatóságot.

A kommunikációs igazgatói posztot korábban Anthony Scaramucci, New York-i bankár töltötte be, őt azonban alig tíz napig tartó megbízatás után az elnök leváltotta és a Fehér Házból is eltávolította.

Általános vélekedés szerint Scaramucci megosztó, stílusában rendkívül trágár személyiség volt, s amikor John Kelly korábbi belbiztonsági miniszter átvette a kabinetfőnöki posztot, azonnal megváltak tőle.

A Fehér Ház egyik munkatársa -a Politico című lapnak nyilatkozva - közölte, hogy az elnök nemsokára megnevezi a tényleges kommunikációs igazgatót is.