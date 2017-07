Fontos embert veszített Trump

Lemondott Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője helyi idő szerint péntek reggel - jelentették fehér házi források alapján az amerikai lapok.

Trump marasztalta, de Spicer nem akart maradni - az első hírek szerint így ért véget a Fehér Ház szóvivőjének karrierje, nagyjából fél évvel az amerikai elnök hivatalba lépése után - írta a CNN hre alapján a hvg.hu.

Fehér házi források szerint Sean Spicer azután mondott fel, hogy elfogadta a Fehér Ház kommunikációs igazgatói posztját Anthony Scaramucci New York-i pénzügyi szakember, Donald Trump elnökválasztási kampányának egyik támogatója.

Scaramucci Mike Dubke kommunikációs igazgatót váltja majd, aki májusban nyújtotta be lemondását. A tisztséget azóta átmenetileg Spicer töltötte be - írta az MTI. A kockázatialap-kezelő pénzügyi szakember kinevezését nemcsak Spicer fogadta ellenérzéssel, hanem - például a Politico információi szerint - Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke is ellenzi. Ugyanakkor a Fehér Ház nevük elhallgatását kérő más tisztségviselői kifejezett örömmel fogadták a kinevezés hírét, mert - mint a CNN hírtelevízió hivatkozott rájuk - a szakember a kongresszus egyes demokrata párti törvényhozói körében is bizalmat élvez.