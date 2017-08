Fontos poszton cserélne Trump

Az afganisztáni amerikai csapatok főparancsnokának felmentését fontolgatja Donald Trump amerikai elnök - számolt be szerda este az NBC televízió.

A műsorban hosszas riportot közöltek arról, hogy Donald Trump egyre elégedetlenebb azon tanácsadóival, akiket az új Afganisztán-stratégia kidolgozásával bízott meg. Nemrégiben azt javasolta, hogy mentsék fel az Afganisztánban lévő amerikai csapatok főparancsnokát, John Nicholson tábornokot.

A híradás szerint két héttel ezelőtt a Fehér Házban feszült hangulatú megbeszélést tartottak, amelyen jelen volt James Mattis védelmi miniszter, Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, Rex Tillerson külügyminiszter, Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint Reince Priebus, akkori kabinetfőnök, Steve Bannon, az elnök stratégiai tanácsadója és Jared Kushner, Trump tanácsadóvá előlépett veje. Donald Trump e megbeszélésen többször is felvetette, hogy mentsék fel Nicholson tábornokot, mert a háborúban nem áll nyerésre. "Nem győzelemre, vesztésre állunk" - hangoztatta az elnök az MTI szerint.

Az NBC a Fehér Ház meg nem nevezett tisztségviselőire hivatkozva arról számolt be, hogy a megbeszélés csaknem két órán keresztül tartott. (Egyre csúnyább az amerikai-orosz kapcsolat.)

Az elnök panaszkodott a NATO-szövetségesekre, arról érdeklődött, hogy az Egyesült Államok hogyan férhetne hozzá Afganisztán ásványi kincseinek egy részéhez, és többször is elismételte, hogy Nicholson tábornoktól meg kellene válni. Állítólag azzal is megdöbbentette a megbeszélés résztvevőit, hogy előadott egy történetet, amellyel mintha azt sugallta volna, hogy tanácsaik annyit érnek, mint annak a fizetett tanácsadónak a javaslatai, aki miatt egy elegáns New York-i éttermet be kellett zárni. A történet egyébként - mint az NBC kiderítette - valós: Donald Trump egyik kedvelt étterméről volt szó, amely 1987-ben két hónapig zárva tartott.

Dana White, a védelmi minisztérium szóvivője azt mondta az NBC-nek, hogy James Mattis miniszter bizalma "töretlen Nicholson tábornok vezetői képességeiben". A Fehér Ház nem reagált a televíziós riportra. A Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője, Michael Anton pedig kifejtette: a dél-ázsiai térségre "átfogó, integrált stratégia" készül, amelyet gondosan, több tárca együttműködésével dolgoznak ki. Az NBC megszólaltatta James Stavridis nyugalmazott tábornokot, a NATO Katonai Bizottságának volt vezetőjét is, aki jelenleg a televízió egyik állandó biztonságpolitikai szakértője. Stavridis leszögezte: "az afganisztáni helyzet nem javul, de még nem visszafordíthatatlan. Arra van szükség, hogy az elnök döntsön a stratégiáról".